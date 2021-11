Deportivo Cali se acerca a los octavos de final del fútbol en Colombia

Fotografía de archivo en la que se registró al entrenador del Deportivo Cali, el venezolano Rafael Dudamel. EFE/Yuri Edmundo

Bogotá, 1 nov (EFE).- El Deportivo Cali, dirigido por el venezolano Rafael Dudamel, oficializó este lunes su candidatura al título del Torneo Clausura de Colombia al golear 0-5 al ya descendido Atlético Huila en la decimoséptima jornada.

Los 'Azucareros' pasaron por encima de los 'Opitas' con una destacada actuación del joven Andrés Colorado, que anotó dos goles y puso una asistencia.

Los otros tres tantos del equipo de Dudamel, que viene subiendo su nivel, fueron obra de los delanteros Teo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez y Harold Preciado.

Con este resultado, el Cali escaló al sexto lugar con 27 puntos y está muy cerca de clasificar a los cuadrangulares semifinales.

'CARIACO' IMPULSA AL JUNIOR

El venezolano Luis 'Cariaco' González impulsó este lunes al Junior de Barranquilla, que venció 2-1 al Deportivo Pasto y levantó cabeza tras haber igualado con el Deportes Quindío en casa esta semana y perdido 4-1 con Millonarios en Bogotá.

Justamente el centrocampista venezolano abrió el marcador al minuto 37, cuando aprovechó un rebote en el área visitante y mandó el balón al fondo de la red.

Sin embargo, el Pasto igualó apenas tres minutos después con un remate fortísimo de Kevin Rendón.

El equipo de Arturo Reyes, que no tuvo su mejor noche, encontró en un centro de González al minuto 71 que aprovechó el goleador Carmelo Valencia el 2-1 definitivo.

Con este resultado, el Junior es quinto con 28 puntos y también está cerca de pasar de ronda.

EL VAR APAGÓ AL DIM

Un gol anulado por el VAR en el tiempo de reposición apagó la ilusión del Deportivo Independiente Medellín (DIM), que igualó 0-0 este domingo en casa con el Deportivo Pereira y quedó casi sin opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura.

El equipo que dirige el colombo-uruguayo Julio Comesaña había tomado la ventaja al minuto 94 con un tanto del joven Juan Pablo Gallego, pero el árbitro decidió anularlo por una falta del argentino Adrián Arregui sobre un rival en la jugada previa.

Así pues, el DIM está estancado en el puesto 14 con 21 puntos, a cuatro del Atlético Bucaramanga que actualmente ocupa el octavo lugar de la tabla y se está metiendo a la siguiente fase del torneo.

El Pereira, por su parte, es tercero y cada vez está más cerca de garantizar su clasificación, así como de salvarse de descender a la segunda división.

PREOCUPACIÓN EN AMÉRICA

Tras haber derrotado 0-1 como visitante al campeón Deportes Tolima, el América de Cali igualó hoy 1-1 en casa con el Alianza Petrolera, uno de sus rivales directos en la lucha por clasificar, y, pese a que sigue vivo, sus oportunidades cada vez son más lejanas.

Los dirigidos por Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México, se habían ido adelante en la etapa inicial, tras buscar por todos los medios el gol, con tanto del lateral Héctor Quiñones al minuto 28.

Sin embargo, en el segundo tiempo, el delantero Brayan Gil, aprovechando un pase largo del volante Edwin Torres, venció en el mano a mano al portero Diego Novoa y dejó preocupado al América, que ya advirtió que Osorio no continuará si no se clasifica a los cuadrangulares.

La jornada culminará el lunes con el partido entre Águilas Doradas y el campeón Deportes Tolima.