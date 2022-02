Cvirus.- Grecia endurece las restricciones para los no vacunados contra la COVID-19 para frenar el incremento de casos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Grecia ha anunciado este martes un endurecimiento de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 para los no vacunados contra la enfermedad, un día después de registrar un récord de contagios de la enfermedad.



A partir de este sábado, los no vacunados tendrán que presentar el resultado de una prueba diagnóstica de la COVID-19 rápida o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de moda, instalaciones de entretenimiento o peluquerías, aunque no regirán en tiendas de alimentación y espacios religiosos. Además, los empleados de los sectores público y privado tendrán que someterse a dos pruebas semanales.



"Las restricciones se aplicarán a los no vacunados, ya que ellos están en un riesgo mayor y debe haber medidas para protegerlos", ha justificado el ministro de Salud griego, Thanos Plevris, según ha recogido el diario griego 'Kathimerini'.



Plevris ha advertido de que los controles y las multas para los que incumplan las restricciones se incrementarán, en un marco de "tolerancia cero" para las instalaciones que admitan a personas sin vacunar que no presenten las pruebas requeridas. Así, los dueños de negocios podrían enfrentarse a multas de 5.000 euros y el cierre de sus negocios durante diez días si no cumplen con las normas.



Las autoridades sanitarias griegas han contabilizado este martes 6.700 nuevos contagios de COVID-19, un récord que ha enlazado con el lunes, cuando se identificaron 5.449 casos.



En Grecia, que ha confirmado más de 748.000 casos y cerca de 16.000 fallecidos a causa de la COVID-19 desde que comenzó la pandemia, el 60,5 por ciento de la población --de unos once millones de personas-- tiene la pauta completa de vacunación.