Cuba ofrece apoyo consular a los migrantes atrapados en Grecia para su retorno

Atenas, 2 nov (EFE).- El ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha ofrecido "asistencia consular" para el retorno voluntario de 84 cubanos en situación irregular localizados en el aeropuerto griego de Zante con la intención de volar a otros países de la Unión Europea, entre los que hay 16 detenidos.

El grupo de migrantes, todos de nacionalidad cubana, fue interceptado el pasado miércoles 27 de octubre por las autoridades locales de la isla de Zante, mientras trataban de embarcar en un vuelo de Ryanair con destino a Bérgamo, en el norte de Italia.

La embajada cubana en Grecia, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha ratificado su "disposición de recibir a todos los migrantes cubanos que salieron legalmente del territorio nacional y se encuentran hoy en terceros países en condición de irregulares".

El ministerio de Protección Ciudadana de Grecia ha asegurado a Efe que 22 de ellos ya habían recibido una orden de abandonar el país con anterioridad, pero no les pudieron dejar acceder al avión sin que constara en sus pasaportes su entrada en Grecia.

De los 84 ciudadanos cubanos, 16 fueron detenidos y se encuentran a la espera de ser deportados. Se trata de 11 hombres que fueron trasladados a un centro de internamiento para extranjeros en Corinto, y de 5 mujeres que fueron trasladadas a una comisaría en Atenas.

Este grupo fue internado porque viajaba solo, mientras que las restantes 46 personas eran familias, por lo que la Policía optó por no detenerlos, sino ponerlas en libertad con un límite de 25 días para abandonar el país, según dijeron a Efe fuentes de la policía local de Zante.

La gran mayoría de los viajeros tenían pasaportes legales en los que constaba su entrada a Rusia y posteriormente a Serbia, pero en ningún momento constaba su entrada a Grecia, a excepción de 2 individuos a quienes se les requisaron documentos españoles falsos.

Rusia no requiere visado a los cubanos en la actualidad y supone, a través de otros países como Serbia o Macedonia del Norte, una vía de entrada irregular a Grecia, adonde llegan con el objetivo de volar hasta otras destinaciones europeas.

De este modo, en los últimos meses, Grecia se ha convertido en un punto de acceso para cubanos al espacio Schengen, aunque la policía no se atreve todavía a hablar de una nueva ruta migratoria a través de los Balcanes.