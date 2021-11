¡Cuánto ruido! Cómo volver a concentrarse en la oficina

ILLUSTRATION - Drei junge Leute arbeiten am 25.06.2020 in einem Coworking Space in Wittenberge, wobei sich eine Frau durch das Gespraech der anderen gestoert fuehlt und Kopfhoerer aufsetzt, um in Ruhe arbeiten zu koennen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

Algunas personas no veían la hora de dejar de trabajar en la cocina y regresar a la oficina. Otras, rezongan desde el primer día en que tuvieron que volver al contexto laboral habitual. Uno hace ruido con el teclado, el otro conversa, suspira, muerde una manzana, tiene un tic con la lapicera... ¿Cómo concentrarse con tanto movimiento alrededor? A continuación, siete consejos para poder trabajar otra vez rodeado de gente. Ante todo: Es responsabilidad del empleador ofrecer un ámbito lo más apropiado posible para las tareas que se tienen que desempeñar. En algunos países existen normativas sobre el confort acústico en las oficinas. En Alemania, por ejemplo, el ruido no debería superar los 55 decibeles, que sería comparable al sonido de un televisor a volumen "ambiente". En España también existen disposiciones referidas a la exposición sonora recomendable para un ámbito laboral. Entre otras cosas, puede ayudar colocar paredes separadoras o revestimientos del suelo que amortigüen el sonido. Y si el problema es que el compañero de al lado tipea demasiado fuerte o que una silla de más allá rechina cada vez que alguien se mueve, seguramente el jefe de equipo pueda ofrecer un teclado que haga menos ruido o un recambio de silla. - Lograr acuerdos: Cuando alguien se siente perturbado y prefiere retirarse para trabajar sin interrupciones, hará bien en informar a sus compañeros. "Para el clima laboral es mejor explicar por qué alguien se aísla", dice la especialista alemana en estos temas Anette Wahl-Wachendorf. - Fijar horarios de trabajo en silencio: Otra posibilidad consiste en fijar ciertos horarios para liquidar mails, por ejemplo. Uno podría avisar que al entrar todos los días, entre las ocho y las nueve de la mañana, tiene que dedicarse a responder en forma concentrada los correos recibidos. "Para los demás puede ser muy útil si uno coloca un cartelito similar al que se utiliza en los hoteles que diga 'Por favor no molestar'", apunta Maike Sauermann, que trabaja en Alemania en un instituto especializado en asesoramiento en material de salud en empresas, el IFBG. Otra alternativa para fijar horarios de silencio es tener "tarjetas de contacto" cargadas en una página de la intranet. Allí cada empleado puede indicar en qué horarios trabaja y en qué franja horaria prefiere no ser molestado o en qué momento del día está más disponible. - Política del susurro: Para lograr un entorno más bien silencioso, también pueden establecerse zonas de la oficina en las que se hable en voz muy baja. Si el espacio lo permite, quizás también pueden organizarse salas para tener conversaciones, atender llamados prolongados o hacer videollamadas. - Hacer pausas: Es primordial hacer pausas, dice Anette Wahl-Wachendorf, y sobre todo saber aprovechar esos momentos de relax. "El efecto de recuperación es mucho mayor si uno pasa ese rato en silencio en lugar de escuchando música o haciendo un llamado", asegura la experta. Maike Sauermann apunta que lo fundamental es salir del espacio bullicioso durante la pausa para generar un contraste y poder autogenerarse una sensación de corte y relajación. - Aprovechar la flexibilidad: Durante la pandemia muchas empresas se han vuelto más flexibles en lo que respecta a los horarios laborales y los sitios desde los que se trabaja. Es un punto a aprovechar, dice Sauermann. Si uno necesita mucha concentración para ejecutar una tarea, no tiene por qué trabajar en el horario en el que lo hacen todos. Tal vez pueda ir a la oficina una vez que se descomprima un poco la ocupación, o quizás muy temprano por la mañana. Si en casa el ambiente es mucho más silencioso, también podría explorarse la posibilidad de hacer ciertas tareas directamente allí. - Colocarse cascos: Wahl-Wachendorf considera que los auriculares pueden ser una buena ayuda, tanto si uno quiere utilizar los que ofrecen la función de cancelación de ruido como si uno prefiere escuchar música. La única premisa es escuchar algo que guste y que no tenga demasiado volumen. Sauermann, en cambio, no cree que la música pueda ayudar en estos casos. La especialista considera que la música demanda recursos muy valiosos del cerebro, que de por sí tiene capacidades cognitivas limitadas, y que eso a su vez dificulta que la persona se concentre en la tarea a la que se quería dedicar. El que puede, debería optar más bien por retirarse a trabajar en otra sala, apunta Sauerman. - Hacer ejercicios de concentración:

Una posibilidad consiste en tener una "palabra de serenidad". Sauermann explica cómo funciona: cada uno elige una palabra que desde su perspectiva irradie sosiego, tal vez "ola" o "sol", y la piensa o la dice en voz alta, reforzando esa intención con la mano sobre el abdomen. La "imagen de serenidad" funciona de un modo similar: uno se imagina algo que transmita paz, como puede ser una situación en la playa, e intenta reconstruir mentalmente la luz, las formas, los aromas y los sabores de ese lugar. "Eso permite alejarse por un momento de los ruidos circundantes." Wahl-Wachendorf recomienda además intentar dejar de lado cualquier cosa negativa. Uno puede utilizar su energía para lamentarse o enfurecerse por el ruido que lo rodea, pero eso no fomentará la concentración. "Es mejor tomar esa energía y utilizarla para dejar que esos sonidos suenen más atenuados. Es algo que uno puede aprender", asegura. dpa