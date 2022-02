COP26.- Colombia confía en aglutinar a más de 500 empresas en su proyecto climático de reducción de emisiones

17-09-2021 El presidente de la República de Colombia, Iván Duque, interviene en las jornadas económicas 'España y Colombia, Desafíos y Oportunidades de Inversión 2021' en el Auditorio Gabriela Mistral, a 17 de septiembre de 2021, en Madrid, (España). Organizado por la Secretaría de Estado de Comercio, y con la colaboración de la Embajada de Colombia en España, ProColombia y Casa de América, este encuentro empresarial tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado colombiano y las oportunidades de negocio para las empresas en sectores como las infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones, transformación digital, turismo, desarrollo urbano y agroindustria. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press



El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este lunes el lanzamiento de la estrategia climática nacional para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de carbono, a la que espera que se unan más de 500 empresas antes de que finalice el año.



Así, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) en Glasgow, Duque ha presentado la "ambiciosa Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050)" con la que se pretende alcanzar la reducción de CO2 para el año 2013 y la neutralidad de emisiones de carbono para el año 2050.



"Convertirnos en un país 'carbono neutral' a 2050 involucra a todos los sectores. Hoy tenemos más de cien empresas en el programa Colombia Carbono Neutral del Ministerio de Ambiente de Colombia y esperamos llegar a más de 500 al finalizar el año", ha expresado el mandatario en sus redes sociales.



Duque ha presentado la estrategia de Colombia para alcanzar el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y, por tanto, colaborar con la meta marcada por la comunidad internacional, recoge RCN Noticias.



"No podemos esperar a que el mundo actué o que llegue a un acuerdo. Debemos empezar a trabajar de manera inmediata. Pero he venido a Glasgow a decir que necesitamos llegar a un gran acuerdo que permita alinear al mundo", ha remarcado el presidente en un acto en el que ha puesto en valor el apoyo de Francia a la mencionada estrategia climática.



Por otro lado, ha subrayado la estrategia 'Camino a Cero' como una forma de "mostrarle al mundo" que Colombia apuesta firmemente por cumplir con los objetivos marcados y que, entre otras fórmulas, pasa por la emisión de "bonos verdes".



"Queremos hacer un llamado a la acción de los países más ricos del mundo, a los más poderosos, y también a aquellos que han contribuido más a las emisiones que han generado esta crisis a que, por favor, actúen ya", ha dicho.



Asimismo, Duque se ha referido a la "condonación de deudas" para aquellas naciones de la región sudamericana que no cuenten con los recursos suficientes para "aplicar reformas para aportar a frenar el cambio climático".



Por otro lado, la delegación colombiana en Glasgow ha anunciado que Alemania, Noruega y Reino Unido desembolsarán 33,5 millones de dólares --casi 29 millones de euros-- como pago por resultados y en el marco de la cooperación entre dichas naciones para contribuir contra la deforestación del Amazonas.



"Esta es una alianza que tiene un propósito; este es un objetivo superior, el de proteger uno de los rincones más importantes del mundo", ha defendido Duque, quien ha definido esto como "unas políticas climáticas robustas" que están logrando "un gran progreso" para Colombia.



Finalmente, el mandatario ha recuperado una antigua promesa de su Gobierno cuando afirmó sembrar 180 millones de árboles antes de 2022 y ha avanzado que, hasta la fecha, ya ha plantado 120 millones.