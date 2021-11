Cómo aprovechar un ambiente en el altillo

HANDOUT - Muebles claros de diseño sencillo, como en este ejemplo de Rauch Möbelwerke, marcan un contraste de liviandad y amplitud a la inclinación del techo, que tiende a generar una sensación de estrechez de espacio. Foto: Rauch Möbelwerke/VDM/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los altillos no son nada fáciles de ambientar: muchos tienen una gran superficie, pero el techo en pendiente hace que uno se sienta bajo presión, que las esquinas queden muy alejadas y que nadie sepa cómo armarlos para aprovechar el espacio. A continuación, los profesionales brindan algunos consejos para "ampliar" el ambiente y generar más lugar de guardado. Idea 1: Muebles luminosos, pequeños y discretos "Los muebles pequeños y multifuncionales son ideales para este tipo de ambientes. No debieran ser demasiados para evitar transmitir intranquilidad", recomienda Ursula Geismann, CEO de la iniciativa "Furnier + Natur". Se recomienda en particular utilizar muebles de colores luminosos y de formas claras, ya que generan una impresión más liviana y contrastan con las pendientes del techo, que resultan más bien opresivas. Idea 2: El mueble más grande, al hastial El mueble más grande debería ir colocado en la zona del centro del ambiente o sobre el hastial, que por lo general llega hasta la cumbrera. "El hastial es ideal para colocar una estantería de módulos escalonados o para un armario, en lo posible, hecho a medida", apunta la portavoz de la Asocación Alemana de la Industria del Mueble, Christine Scharrenbroch. Si el espacio es lo suficientemente grande, también pueden colocarse en la zona central estanterías abiertas que sirvan como separación de las áreas, si bien a los costados suele quedar muy poco espacio, más bien para algún aparador o estantes bajo el ángulo oblicuo. Idea 3: Ampliar el espacio de guardado con un sofá Una posibilidad para ampliar el espacio de guardado es tener cajones que se deslicen debajo de la cama. Si la altura de la pared que queda situada debajo del ángulo oblicuo es muy baja, puede ser muy útil colocar allí un muro bajo adicional con puertas corredizas. "Detrás se genera sitio para muchas cosas, como un andador y otros muebles móviles", dice la especialista en arquitectura de interiores Pia Döll, de Frankfurt. Otra idea consiste en hacer algo que suele implementarse en varios espacios por falta de espacio: se coloca un sofá un poco corrido de la pared y de ese modo no sólo se genera más margen de movimiento para la cabeza de quien está senado, sino que además puede utilizarse ese espacio intermedio para conservar algo que no se utiliza tan frecuentemente, recomienda Ursula Geismann. Si el sillón no entra en la parte baja de la pared, debajo del techo, ni siquiera dejando algo de espacio, sería mejor colocarlo más cerca de la zona central del ambiente o, en lugar de armar un grupo para sentarse en forma de L, optar por una récamiere más pequeña, dice Geismann. Todo puede ser aún más flexible si se eligen banquitos acolchados o pufs, también conocidos como sillas sacco. Idea 4: Cama baja sin cabecera Si en la diagramación general ya se pensó un armario para el hastial, la cama suele tener que ir debajo de la parte del techo inclinado. Puede quedar muy bien si está colocada justo debajo de una ventana de techo, porque permitirá ver el cielo al despertar o al quedarse remoloneando en la cama, pero la altura no siempre colabora. Por eso lo mejor es pensar en una cama baja sin cabecera que pueda empujarse directamente contra la pared. Pero atención, Döll advierte que "no todos se sienten cómodos en una cama debajo del ángulo oblicuo, ya que el ángulo de la inclinación puede generar una sensación de opresión sobre la cabeza". En ese caso, la cama deberá ir colocada contra una pared completamente derecha. Idea 5: Cocina y alacenas Si la cocina está ubicada contra una pared alta, Scharrenbroch recomienda aprovechar el espacio hasta el techo. Para las alacenas muy elevadas existen sistemas de apertura que permiten llegar con mayor facilidad a las cosas que se conservan a esa altura. Si no es posible colocar alacenas superiores, "las superficies de trabajo pueden repensarse para ganar espacio en las alacenas bajas", apunta Geismann. "Como complemento pueden incorporarse estantes colgantes en la zona de la caída del techo", dice Döll. Existen estantes que pueden adaptarse a la pendiente, y además no hay por qué colocar un extractor en la pared. Actualmente existen modelos que están integrados a la placa de la cocina. Idea 6: Generar ilusiones ópticas Cuando el ambiente está pintado en colores claros, genera una sensación de mayor amplitud. "El color homogéneo, por ejemplo en tonos naturales, estructura el espacio y aporta una sensación armónica a la panorámica general", considera Scharrenbroch. A su vez, en ese mismo espacio se puede generar una impresión de profundidad óptica pintando la superficie de una pared que está detrás de un mueble claro en algún tono más oscuro, recomienda Geismann. Puede lograrse un efecto similar a través de la decoración de las paredes. "Los cuadros que permiten dejar vagar la vista sumergiéndose en una distancia también aportan una sensación de mayor amplitud visual", observa la arquitecta de interiores Döll. dpa