Colombia.- Exministra de Educación colombiana dice que "urge que la universidad en Colombia invierta en investigación e innovación"

02-11-2021 Ponentes de la presentación del monográfico de Nueva Revista (UNIR): Rafael Puyol, presidente de UNIR; el periodista Julio Sánchez Cristo; Cecilia María Vélez, exministra de Educación de Colombia; Luis Guillermo Plata, embajador de Colombia en España. Ha presentado en la embajada colombiana un número monográfico de Nueva Revista (UNIR) sobre los retos de la universidad en este país POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA SERGIO BIELSA



Ha presentado en la embajada colombiana un número monográfico de Nueva Revista (UNIR) sobre los retos de la universidad en este país



LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)



"La universidad ha conocido un notable desarrollo en Colombia, pero debe invertir en investigación e innovación para impulsar el desarrollo social y económico", ha afirmado la exministra de Educación de este país, Cecilia María Vélez, en la presentación de un monográfico de Nueva Revista, editada por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).



El acto, celebrado en la Cancillería colombiana, ha estado presidido por el embajador Luis Guillermo Plata. Este subrayó que el monográfico "alberga un análisis profundo y, sin duda alguna, servirá de hoja de ruta para tomar decisiones trascendentales en el sector".



También ha intervenido el presidente de UNIR, Rafael Puyol, que indicó que "el gran reto" que tiene por delante la universidad en Colombia es "el de la calidad"; para lograr que las universidades "tengan una oferta formativa suficiente, adecuada y que dé entrada al sistema a personas independientemente de su situación económica"; así como que puedan "realizar la mejor investigación posible y transferir sus resultados a la sociedad; y cumplir una función cultural de la que pueda beneficiarse toda la ciudadanía".



Por su parte, Cecilia María Vélez, que ocupó la cartera de Educación del Gobierno colombiano de 2002 a 2010 y que ha coordinado el monográfico de Nueva Revista, ha explicado, en un coloquio con el periodista Julio Sánchez Cristo, que el monográfico hace "un diagnóstico muy interesante sobre la educación superior en Colombia, que sirve para señalar dónde tienen que hacer fuerza las universidades para responder al mercado y a los desafíos del futuro".



VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL



A preguntas de Sánchez Cristo, Vélez ha señalado que la pandemia ha supuesto "un impulso para la educación virtual", y para "la adaptación del profesorado"; pero también ha servido "para cuestionar la universidad presencial".



La exministra ha añadido que la educación presencial y virtual son "mundos distintos, pero que se van a ayudar mucho mutuamente". "No se va a terminar la presencialidad" pero "la educación se encamina a un sistema blended (híbrido)".



Una de las ventajas de la universidad virtual es "la posibilidad de llegar a sitios donde no llega la presencial". La educación en línea permite adaptarse a "la situación de quienes están trabajando o de las madres con hijos", ha apostillado la exministra.



Sánchez Cristo ha cerrado el coloquio agradeciendo a Cecilia María Vélez el monográfico editado por UNIR, universidad a la que calificó como "un proyecto académico ejemplar no solo para España sino de España para el mundo".



"Esperemos que el cuaderno de Nueva Revista - ha concluido la exministra- promueva la discusión de los temas tratados, cruciales para el sistema educativo colombiano y para lograr una sociedad que ofrezca una mejor calidad de vida a todos sus integrantes".



ANÁLISIS DE ONCE EXPERTOS



El monográfico de 'Nueva Revista' incluye artículos de once destacados expertos del mundo de la educación superior, la economía y la empresa, sobre la situación y perspectivas de la Universidad en Colombia.



En el primer bloque del cuaderno, 'Una mirada histórica', Jorge Orlando Melo hace un recorrido desde las primeras instituciones traídas por los españoles en los siglos XVI y XVII hasta el presente.



El segundo bloque, 'El futuro de la formación universitaria', cuenta con las firmas de Jaime Tenjo Galarza, sobre la transición demográfica; David Fernando Forero, acerca de la pertinencia de la educación superior en Colombia; María Figueroa y Luis Eduardo Jaramillo, con un trabajo sobre el valor agregado del sistema educacional; Gabriel José Angulo, que se ocupa del sistema de aseguramiento de la calidad; Moisés Wasserman, sobre la investigación; y Margarita Peña, con un artículo sobre nuevas competencias y desafíos para la docencia universitaria.



Finalmente, un tercer apartado del cuaderno aborda 'Los retos y oportunidades ante los nuevos desafíos', con un análisis del impacto del COVID firmado por Juan Luis Mejía Arango; y otro sobre el impacto de la cuarta revolución industrial en una nueva Colombia, a cargo de Orlando Ayala.



SOBRE UNIR



UNIR es una Universidad cien por cien en línea que ofrece una educación superior de calidad a través de las tecnologías más innovadoras, siempre con el estudiante en el centro de su actividad. Imparte 25 grados oficiales, más de 100 postgrados y 3 programas de doctorado que tienen como objetivo acercar una educación integral y personalizada a los más de 50.000 estudiantes que trabajan en sus aulas presenciales-virtuales desde más de 100 países, especialmente en España y Latinoamérica.



Su método de enseñanza, adecuado a las demandas del mercado laboral, hace de UNIR una auténtica palanca social que rompe barreras y ayuda a que cada uno, esté donde esté, cumpla sus sueños universitarios y de progreso.