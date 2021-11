Christina Aguilera actuará en los Latin Grammy

La cantante quiere aprovechar el tirón actual de la música en español para volver a sus raíces latinas, pues el mes pasado anunció que tiene listo un nuevo disco en español que tomará el relevo de "Mi Reflejo". Foto de archivo. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT

Los Ángeles (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Christina Aguilera subirá al escenario de los Latin Grammy el 18 de noviembre para interpretar su canción en español "Pa Mis Muchachas", junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole.

La actuación, confirmada este martes por la Academia Latina de la Grabación, supondrá el regreso de la estadounidense a los premios más importantes de la música latina tras más de dos décadas, pues su última actuación en los Latin Grammy data del año 2000, en la primera edición de los galardones.

Un año después, Aguilera ganó el premio al mejor álbum de pop femenino por "Mi reflejo", su segundo disco y el primero que grabó en español, un idioma que domina porque su familia paterna es de Ecuador.

"El premio Latin Grammy es una de mis posesiones más preciadas y regresar a este programa me trae recuerdos muy gratos de mi primer disco latino", expresó la cantante en declaraciones a la revista Entertainment Tonight, que adelantó la exclusiva.

La cantante quiere aprovechar el tirón actual de la música en español para volver a sus raíces latinas, pues el mes pasado anunció que tiene listo un nuevo disco en español que tomará el relevo de "Mi Reflejo".

El resto de actuaciones confirmadas por la Academia Latina de la Grabación son: C. Tangana, Alejandro Fernández, Maná, Myke Towers, Rubén Blades, Ozuna, Paula Arenas, Nella y Danna Paola y Juanes con Rubén Albarrán y Meme del Real.

La ceremonia regresará al formato presencial en Las Vegas (EE.UU.), después de la edición virtual organizada el año pasado por la pandemia.

El músico Carlos Rivera, la cantante y modelo Ana Brenda Contreras y la actriz Roselyn Sánchez serán los encargados de presentar la edición número 22 de los Latin Grammy, bajo el lema "redescubrir lo importante en la vida a través de la música" ("Rediscovering Life Through Music").