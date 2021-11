China llama a acopiar alimentos, causa preocupación en las redes

(Bloomberg) -- Un comunicado del Gobierno chino instando a las autoridades locales a garantizar un suministro adecuado de alimentos durante el invierno y alentando a las personas a abastecerse de algunos productos básicos generó comentarios de preocupación en internet, con personas que lo relacionaban con el creciente brote de coronavirus, pronósticos de una ola de frío o incluso un aumento de las tensiones con Taiwán.

El Ministerio de Comercio instó a las autoridades locales a estabilizar los precios y garantizar el suministro de productos de primera necesidad, incluidas las verduras, este invierno y la próxima primavera, según un comunicado emitido el lunes por la noche. También se alentaba a los hogares chinos a abastecerse de una cierta cantidad de productos de primera necesidad para prepararse para los meses de invierno o las emergencias.

El aviso era similar a uno publicado en septiembre antes de la semana de vacaciones de principios de octubre, en el que se pedía a los Gobiernos locales que aseguraran el suministro de alimentos y la estabilidad de los precios durante las vacaciones. Aun así, este nuevo llamado provocó especulaciones sobre su relación con un creciente brote de coronavirus que ha provocado una nueva ronda de cierres y restricciones a los viajes tras propagarse a más de la mitad de las provincias del continente.

El tema “El Ministerio de Comercio alienta a los hogares a hacer acopio de productos de primera necesidad según sea necesario” tenía más de 17 millones de visitas en Weibo, la plataforma social china similar a Twitter, y más de 5.000 personas habían comentado hasta la 1:45 p.m. del martes, hora de Pekín. A las 6:13 p.m., las visualizaciones habían aumentado a más de 43 millones, aunque el número de comentarios había disminuido a 4.809.

Varios de los comentarios especulaban con que la solicitud de almacenar alimentos debía estar relacionada con planes de un ataque a Taiwán. Uno de los comentarios que mencionaba a Taiwán visto a primera hora del día ya no estaba disponible por la noche.

También se teme que las condiciones meteorológicas extremas puedan afectar la producción y el transporte de verduras. Los precios al por mayor de las verduras ya se habían disparado en las últimas semanas, llegando a costar más que la carne en algunos casos, después de que las fuertes lluvias afectaran las principales regiones productoras del norte e inundaran la provincia de Shandong, que cuenta con la mayor producción.

En respuesta a las especulaciones en internet, un funcionario del Ministerio de Comercio intentó calmar las preocupaciones. “El suministro de productos de primera necesidad es suficiente en todas partes y el suministro debería estar totalmente garantizado”, dijo Zhu Xiaoliang, un alto funcionario del Ministerio de Comercio, en una entrevista con la cadena estatal CCTV.

A primera hora del día, el medio de comunicación estatal Economic Daily publicó un reportaje en el que decía que la gente no debía pensar demasiado ni ponerse nerviosa por la declaración original del ministerio. Argumentaba que el llamado a abastecerse de alimentos era para que la gente estuviera preparada en caso de tener que hacer cuarentena en casa durante el actual brote.

China se prepara para una ola de frío esta semana, con pronósticos de temperaturas de hasta 15ºC en algunas regiones. Los precios de las verduras suelen subir cuando la temperatura baja en invierno y la oferta no puede satisfacer la creciente demanda antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

En el comunicado del lunes se pedía a los departamentos de comercio locales que se coordinaran más para mejorar las cadenas de suministro locales e interprovinciales de verduras y también que reforzaran el control de los precios de productos básicos clave como verduras y carne.

Se alentó a los principales distribuidores agrícolas a firmar contratos a largo plazo con los productores, mientras que a las provincias, tanto del sur como del norte de China, se les pidió que mejoraran sus sistemas de reservas de vegetales y también liberaran carne y verduras de las reservas de manera oportuna para reponer los suministros.

El llamado a abastecerse de alimentos llega menos de dos semanas después de que otro departamento gubernamental pidiera a las empresas no acumular alimentos.

