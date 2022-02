China.- El Gobierno chino insta a la población a hacer acopio de alimentos de cara al invierno ante una posible escasez

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de China ha instado este martes a la población a hacer acopio de alimentos y todos aquellos productos que puedan necesitar en caso de una emergencia de cara al invierno ante una posible escasez producida por fenómenos meteorológicos y brotes de coronavirus.



En un comunicado, el Ministerio de Comercio ha pedido no "reaccionar de forma desmedida" ante dichas informaciones, si bien ha instado a la población a que sea precavida para no ser "pillada con la guardia baja en caso de que se produzca un confinamiento en la zona en la que reside".



La directiva del Ministerio ha llegado después de que el aumento de los precios de las verduras suscitara la preocupación entre la población ante posibles cortes en los suministros.



El periódico 'The People's Daily', por su parte, ha difundido un mensaje tranquilizador y ha asegurado que el Gobierno suele emitir directivas similares todos los años, si bien este año "se ha adelantado" dada la prevalencia de desastres naturales y el avance del virus.



El Gobierno ha instado además a las autoridades locales a "desempeñar un buen trabajo" a la hora de garantizar que se mantienen la cadena de suministro y los precios. La pandemia de coronavirus ha provocado un aumento de la preocupación en materia alimentaria por parte del Gobierno, que ha trazado una serie de leyes sobre seguridad alimentaria.



"La directiva invita a las autoridades locales a apoyar la circulación de productos para establecer relaciones de cooperación con productores de verdura, arroz y aceite, entre otros", indica el documento. "Aquellos productos que puedan aguantar deben ser suministrados con tiempo y almacenados", ha insistido el Gobierno.