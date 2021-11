Canadá y Alemania, primeras eliminadas en Copa BJK de Praga

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Praga, 2 nov (EFE).- Las selecciones de tenis de Canadá y Alemania quedaron este martes eliminadas de la Copa Billie Jean King tras perder sus cruces con Rusia y Suiza, respectivamente, en la fase de grupos de las finales del torneo que se celebra en Praga.

Alemania, que perdió la víspera antes las anfitrionas checas, no tenían hoy espacio de maniobra, pero cayó ante las suizas, con lo que el cuadro germano se marcha en blanco de esta edición de la Fed Cup rebautizada en honor de la jugadora estadounidense, ganadora de 12 trofeos Grand Slam entre 1966 y 1975.

Las helvéticas, lideradas por Viktorija Golubic (45) y Belinda Bencic (17), lograron el primer punto para su país, que lidera el Grupo D.

La Federación de Tenis Rusa y Australia se estrenaron hoy también con estilo en estas finales BJK, imponiéndose sobre Canadá y Bélgica, respectivamente.

Rusia, liderada por Daria Kasatkina (28) y Anastasia Pavlyuchenkova (12), consiguió su primer punto y encabeza el Grupo A tras vencer los tres partidos a las canadienses, que con el abultado resultado adverso se despiden del torneo, al no tener opción en caso de empate a puntos.

Eslovaquia, en el Grupo C de España, protagonizó la sorpresa del día y venció a EE.UU., con lo que se mantiene con opciones de pasar a semifinales, si es que las de Anabel Medina pierden mañana con las norteamericanas.

Tras la victoria de Viktoria Kuzmova (175) sobre Shelby Rogers (40), 6-4 y 6-4, y de Danille Collins (30) sobre Anna Karolina Schmiedlova (83), 6-3 y 6-2, el cruce lo decidió la victoria de las eslovacas Kuzmova y Tereza Mihalikova sobre las norteamericanas Coco Vandewegue y Caroline Dolehide, por 6-2, 6(5)-7 y 1-0.

Australia obtuvo también su primer punto tras vencer a Bélgica, que no pudo sellar hoy su pase a semifinales, algo que acariciaba tras ganar la víspera a Francia, vigentes campeones del torneo.

Daria Gavrilova (559), que regresaba tras once meses de pausa, derrotó a Greet Minnen (70) por 6-4, 1-6 y 6-4, mientras que Storm Sanders (131) se impuso a Elise Mertens (18) por 3-6, 7-6 (5) y 6-0.

Ambas tenistas belgas sacaron orgullo para vencer luego el dobles ante Ellen Perez y Sanders, por 6-2 y 6-4, un resultado que puede ser importante en caso de que Bielorrusia de la sorpresa y venza mañana a Australia en el Grupo B.