Australia informó a Francia que buscaba alternativas a compra de submarinos

Sídney (Australia), 2 nov (EFE).- El primer ministro australiano, Scott Morrison, informó hace meses a su homólogo francés, Emmanuel Macron, que el país oceánico buscaba alternativas al contrato de compra de submarinos galos, según una serie de mensajes publicados por el diario Australian Finacial Review.

Estos supuestos mensajes atribuidos a Macron, publicados anoche por el prestigioso diario australiano, desmontarían, de confirmarse su veracidad, la versión del presidente francés, quien el domingo aseguró ante los medios que Morrison le mintió.

La relación bilateral entre ambos países está en un punto de mucha tensión después de que Australia cancelara en septiembre un acuerdo de adquisición de 12 submarinos franceses, valorado en unos 67.617 millones de dólares (58.473 millones de euros), sellada en 2016.

El pasado junio, el mandatario galo advirtió a su homólogo australiano que "no le gusta perder" después de que el dirigente oceánico le informara de que los submarinos franceses no se ajustaban a las necesidades estratégicas de su país y que estaba buscando alternativas, según el citado medio.

En septiembre, dos días antes del anuncio de la cancelación del contrato, la oficina de Morrison intentó ponerse en contrato con la de Macron, sin embargo, el presidente galo preguntó en un mensaje de texto: "¿Debo esperar buenas o malas noticias respecto a nuestras ambiciones conjuntas de submarinos?".

Australian Finacial Review, que citó como fuente a un alto funcionario del gobierno sin identificarlo, añadió que Macron supuestamente rehusó recibir la llamada de Morrison.

De momento, el gobierno de París no ha reaccionado a raíz de la publicación de los supuestos mensajes, mientras que Morrison evitó hacer un comentario sobre la presunta filtración al ser consultado por los medios australianos desplazados a Glasgow, donde el mandatario asiste a la cumbre climática.

Sin embargo, el primer ministro australiano mantuvo su versión de que el presidente francés conocía la posibilidad de cancelación.

"Nos contactaron cuando estábamos tratando de programar la llamada y él (Macron) dejó bastante claro que estaba preocupado. Le preocupaba que se tratara de una llamada que daría lugar a la decisión de Australia de no seguir adelante con el contrato. Y eso sucedió varios días antes de que se tomara la decisión. Así que estaba claro que estaban al tanto", dijo este martes Morrison.

Australia firmó en septiembre una alianza de defensa con Estados Unidos y Reino Unido con el objetivo de plantar cara a China en la región del Indopacífico y, mediante el cual, el país oceánico tendrá acceso a submarinos nucleares de fabricación estadounidense.

Francia, que tiene territorios en el Indopacífico, calificó este pacto como traición a la confianza y llamó a consultas a sus embajadores en Washington y Camberra, pero estos regresaron semanas después a sus respectivos puestos diplomáticos.

Macron se reunió el viernes con el presidente estadounidense, Joe Biden, quien dijo que tenía la "impresión" de que Francia había sido informada del pacto, al admitir que la gestión del asunto fue "torpe".