AMP.- Argentina.- Macri vuelve a solicitar la recusación del juez que encabeza el caso en su contra por espionaje

Macri pide permiso para viajar a Arabia Saudí, ante lo que se advierte del peligro de fuga



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El expresidente argentino Mauricio Macri ha vuelto a solicitar que el juez Martín Bava, que se encuentra el frente del caso en su contra por presunto espionaje en torno al hundimiento del submarino de la Armada 'ARA San Juan', sea retirado.



"Macri ha vuelto a pedir que el juez Bava sea apartado", han señalado fuentes judiciales cercanas al asunto, según informaciones de la agencia de noticias Telam. La solicitud de recusación ha sido realizada por su abogado, Pablo Lanusse, y asegura que hay indicios de "parcialidad".



Macri debe presentarse de nuevo en un juzgado de la localidad de Dolores el próximo 3 de noviembre para declarar y, según su abogado, asistirá a la cita. El exmandatario ya había tratado de retirar al juez del caso, si bien un tribunal de apelaciones rechazó la recusación con la que la defensa pretendía lograr la salida del magistrado.



El viernes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, exoneró a Macri de su deber de guardar secreto sobre asuntos de Estado después de que este fuera el motivo esgrimido por el político argentino para suspender su declaración sobre el presunto espionaje ilegal a familias de tripulantes del submarino 'ARA San Juan'.



El dirigente ha argumentado la decisión en que Macri está "imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los organismos jurisdiccionales".



Macri ya había pedido a principios de octubre al juez Bava que se apartara por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" de la causa que tiene abierta en su contra por presuntas maniobras de espionaje ilegal.



Por su parte, los familiares de las víctimas del hundimiento insisten en pedir a la Justicia argentina la detención de Macri después de que este volviese al país pero se negara en un primer momento a comparecer.



PIDE PERMISO PARA VIAJAR



Por otro lado, Macri ha solicitado este lunes autorización para viajar a Arabia Saudí del 15 al 25 de noviembre, una petición frente a la que se ha avisado de que el expresidente podría fugarse.



Lanusse ha presentado la solicitud de salida del país a Bava argumentando que Macri había recibido una "invitación personal del príncipe de Arabia Saudí" y ha asegurado que el exmandatario informaría "de los números de vuelo" de ida y de vuelta, informa Télam.



El abogado ha defendido el viaje subrayando el "arraigo acreditado" de Macri en Argentina y aseverando que "no existe motivo alguno" que lo señale "como un peligro procesal", al tiempo que ha defendido que su salida del país no supondría "un obstáculo para la marcha de la causa" ya que la audiencia convocada es para el día 3 de noviembre.



Por el momento, la querella encabezada por la abogada Valeria Carrera se ha negado a la petición refiriéndose al peligro de fuga, así como a que la defensa del expresidente no ha presentado la "aludida invitación" a Arabia Saudí ni documentos del viaje.



Carrera ha advertido también de que Macri tiene contactos y una "holgada" situación económica que podrían facilitar su fuga.