Alza de Ford supera niveles vistos por última vez bajo Mulally

(Bloomberg) -- Las acciones de Ford Motor Co. han subido abruptamente durante los últimos dos meses y se han elevado a niveles vistos por última vez cuando Alan Mulally, el exdirector ejecutivo que a menudo se considera el salvador de la empresa, estaba al volante.

El alza recibió su último impulso la semana pasada, después de que el fabricante de automóviles informara resultados impresionantes para el tercer trimestre, restableciera su dividendo y dijera que la escasez de chips parece estar disminuyendo.

Las acciones han subido de manera constante desde que tocaron mínimos en marzo del año pasado en medio de la pandemia de coronavirus, ayudadas por la fuerte demanda de automóviles. Su valor se ha duplicado con creces desde Jim Farley se convirtió en director ejecutivo hace un año e hizo numerosas promesas de potenciar agresivamente el desarrollo de vehículos eléctricos.

La acción subió hasta un 1,3% el martes para tocar el nivel intradiario más alto desde 2011.

A Mulally, de 76 años, se le atribuye ampliamente haber salvado a Ford de la bancarrota y de los rescates que sufrieron sus rivales de la ciudad, General Motors Co. y el antiguo Chrysler, ahora parte de Stellantis NV, durante la Gran Recesión de 2009. Poco después de llegar a Ford desde Boeing Co. en 2006, ayudó a idear un préstamo de US$23.000 millones que le salvó la vida a la empresa y que llevó al fabricante de automóviles a sortear el peor mercado automotriz en décadas. Dejó el cargo en junio de 2014.

