20-17. Los Chiefs aprovechan los errores de los Giants y logran la victoria

Fotografía de archivo en la que se registró al mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (d), quien completó 29 de 48 pases para 275 yardas para guiar el triunfo de su equipo 20-17 sobre los Giants de Nueva York. EFE/Erik S. Lesser

Kansas City (EE.UU.), 1 nov (EFE).- De nuevo el juego de equipo de los New York Giants estuvo cargado de pequeños errores que al final se convirtieron en su peor enemigo en el partido del tradicional lunes por la noche, que perdieron por 20-17 ante los Kansas City Chiefs.

Las dos penalizaciones de faltas personales del apoyador Tae Crowder en el último cuarto, junto a la patada de entrega de balón de Riley Dixon, que preparó a los Chiefs para el gol de campo de la ventaja con poco más de un minuto por jugar, impidieron que los Giants pudiesen completar la remontada.

El resultado fue una derrota de los Giants que se colocan con marca perdedora de 2-6 desde que comenzó la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Los errores comenzaron con la primera jugada ofensiva de los Giants, cuando Jones lanzó una interceptación dentro de su propia yarda 20 que permitió a los Chiefs capitalizar para un touchdown temprano. Y realmente no terminaron el resto de la primera mitad.

Después de que los Chiefs tomaron una ventaja de 14-7, los Giants llegaron dentro de su línea de 10 yardas en un intento por responder.

Pero en tercera y cuarta, el receptor abierto Sterling Shepard corrió una ruta de salida para dos yardas que los dejó enfrentados en cuarta oportunidad en lugar de primero y gol. Y en lugar de intentarlo contra una de las peores defensas de la liga, el entrenador en jefe de los Giants, Joe Judge, optó por patear el gol de campo fácil.

Los Giants tuvieron la oportunidad de tomar la delantera en la marcha final de la primera mitad.

Se habían movido rápidamente al medio campo en los minutos finales cuando Will Hernández fue llamado por una salida en falso y Nate Solder por aguantar jugadas consecutivas.

Cuando Devontae Booker aprovechó una ganancia de 14 yardas para al menos darle a los Giants una oportunidad de un Hail Mary, Jones perdió la noción del tiempo y un retraso del juego los sacó del alcance. Pero los mayores errores se dieron en el cuarto periodo.

Después de que los Giants tomaron una ventaja de 14-17 en un pase de touchdown a Evan Engram, los Chiefs cruzaron el medio campo en busca de una respuesta. Fue entonces cuando Crowder recibió la primera de sus penalizaciones de faltas personales, una falta de 15 yardas que ayudó a preparar al pateador de los Chiefs, Harrison Butker, para el gol de campo de 36 yardas que empató el juego.

La siguiente serie de los Giants fue apagada por una falta personal del fullback Elijhaa Penny por burlarse, seguida de un feo pase de tercera y siete que quedó incompleto y obligó a Nueva York a devolver el balón a los Chiefs.

Después de que intentaron ayudar a los Giants con una penalización propia, Oshane Ximines fue llamado a fuera de juego para eliminar la segunda interceptación del partido al mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes.

A Crowder se le pidió una máscara en la siguiente jugada para mover a Kansas City más allá del mediocampo, y los Chiefs obtuvieron el gol de campo de la ventaja de Butker con 1:07 por jugarse, que les aseguró la victoria y una marca de 4-4.

Mahomes completó 29 de 48 pases para 275 yardas, con anotación e interceptación en su haber, fue derribado dos veces en 14 oportunidades que creó la defensa de los Giants y concluyó el partido con 74,6 de índice de pasador.

Jones acabó el partido con 22 pases completados de 32 para 222 yardas, dos envíos de anotación y una interceptación, tres derribos y 74,6 en su índice de pasador.