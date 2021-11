2-2. Cristiano manda en 'Champions'

EFE/EPA/PAOLO MAGNI

Roma, 2 nov (EFE).- El portugués Cristiano Ronaldo confirmó este martes su idilio con la Liga de Campeones y volvió a rescatar con un doblete culminado en el tiempo añadido al Manchester United, que empató 2-2 en el campo del Atalanta y se mantuvo líder, empatado con el Villarreal, en el grupo F.

Sigue siendo Cristiano la luz del United, y más en la Liga de Campeones, su competición favorita, que conquistó en cinco ocasiones, una con el propio conjunto inglés y cuatro con el Real Madrid. Es el máximo artillero histórico de la Copa de Europa con 139 goles en 180 partidos y lleva nueve dianas en once encuentros desde su regreso al club de Old Trafford.

Un gol del esloveno Josip Ilicic y otro del colombiano Duván Zapata dieron dos veces ventaja al Atalanta, pero en el último minuto de la primera mitad, y en el tiempo añadido de la segunda, Cristiano apareció y rescató un punto clave para el United, cuando faltan dos jornadas para que concluya la fase de grupos.

Como ya sucedió en Old Trafford, fue el Atalanta el que se mostró más cómodo al comienzo del duelo, pese a un susto inicial, con un remate del escocés Scott McTominay que, desviado, impactó en un poste. Pero el Atalanta iluminó con buenas combinaciones, ritmo, velocidad, y consiguió el premio a los 12 minutos, cuando Josip Ilicic, media punta que hace dos temporadas endosó un póker europeo al Valencia en Mestalla, adelantó al Atalanta con un remate que acabó al fondo de las mallas tras un error del meta español David de Gea.

Al United, que había salvado la cabeza de Solskjaer el pasado sábado al imponerse por 3-0 al Tottenham, provocando el despido del preparador de los Spurs Nuno Espirito Santo, remplazado por Antonio Conte, le fueron creciendo los problemas, pues el francés Raphael Varane fue obligado a pedir el cambio por un nuevo problema físico.

El zaguero exmadridista había vuelto contra el Tottenham tras una baja de tres semanas y fue sustituido por Mason Greenwood. Entró un delantero por un defensa, un mensaje claro de Solskjaer a su equipo, cuya reacción se concretó con una espectacular jugada entre Bruno Fernandes y Cristiano. El media punta le dejó con un elegante toque con el exterior del pie derecho un cómodo balón que CR7 aprovechó para superar a Juan Musso y restablecer la igualdad a pocos segundos del descanso.

El Atalanta siguió fiel a su idea de fútbol y, pese a sufrir al comienzo de la reanudación, recuperó la ventaja gracias al gol número 73 de Duván con la camiseta del cuadro de Bérgamo. El número 91 recibió un pase vertical del argentino José Luis Palomino y superó a De Gea con un certero disparo con la zurda. Tuvo que esperar varios minutos para que el VAR controlara su posición por un posible fuera de juego, antes de poder liberar toda su alegría.

Se defendió con compromiso el cuadro de Bérgamo y aguantó el empuje del United hasta el tiempo añadido, cuando Cristiano inventó, con un maravilloso derechazo cruzado, el gol del definitivo 2-2 que evitó a su equipo complicarse notablemente su camino hacia los octavos.

Todo sigue abierto en el grupo F, con United y Villarreal empatados con siete puntos, dos más que el Atalanta, en una tabla cerrada por el Young Boys, con tres.

- Ficha técnica:

2 - Atalanta: Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic (Djimsiti, m.46); Ilicic (Muriel, m.71), Zapata.

2 - Manchester United: De Gea; Bailly, Varane (Greenwood, m.38), Maguire; Wan-Bissaka, McTominay (Sancho, m.87), Pogba (Matic, m.69), Shaw; Bruno Fernandes (Van de Beek, m.87); Rashford (Cavani, m.69), Ronaldo.

Goles: 1-0, m.12: Ilicic; 1-1, m.45: Cristiano; 2-1, m.56: Duván; 2-2, m.92: Cristiano.

Árbitro: Slavko Vincic (ESL). Mostró cartulina amarilla a McTominay (m.51), del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo F de la Liga de Campeones disputado en el Gewiss Stadium de Bérgamo ante cerca de 25.000 espectadores.

Andrea Montolivo