Zion Williamson tendrá que esperar otro mes más antes de volver con Pelicans

Imagen de archivo del alero estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson (C). EFE/EPA/SHAWN THEW

Nueva Orleans (EE.UU.), 1 nov (EFE).- La esperada vuelta del lesionado alero estrella de los New Orleans Pelicans, Zion Williamson, no será posible, al menos, hasta dentro de un mes de acuerdo a la información ofrecida este lunes por el equipo.

Williamson, "progresa" en la recuperación de una fractura del pie, pero estará ausente del equipo al menos otras tres o cuatro semanas y su vuelta sigue en el aire.

El entrenador de los Pelicans, Willie Green, dijo este lunes a los periodistas que los médicos se sintieron alentados por la última serie de escáneres en el pie lesionado de Williamson y que puede hacer un trabajo de 5 contra 0, pero aún no tiene contacto.

"Está cortando. Está haciendo un trabajo explosivo. Está corriendo. Se está acercando más y más", comentó Green. "Es solo una de esas lesiones en las que queremos ser muy diligentes, especialmente con el pie, de tener cuidado cuando lo ponemos de nuevo en la cancha a toda velocidad".

Green dijo que Williamson se someterá a otra serie de exploraciones en dos o tres semanas que determinarán si puede progresar al trabajo de 5 contra 5, el último paso antes de volver a la acción.

"Creo que tiene que pasar por algo de eso para ver dónde está", admitió Green. "Tienes que sentir la verdadera rutina y el bache de jugar contra competidores. Esa es la parte que aún no ha hecho".

Williamson viajará con el equipo en su próxima gira de cuatro partidos por la costa oeste. Se le permite participar en el entrenamiento si el equipo está pasando por jugadas o recorridos.

"Solo queremos que siga avanzando en la dirección correcta sin ningún contratiempo", reiteró Green.

Los Pelicans anunciaron la lesión de Williamson en el Día de la Prensa, el pasado septiembre.

Inicialmente, había alguna esperanza de que pudiera regresar para el inicio de la temporada regular antes de que se anunciara que perdería más tiempo.

Esta es la segunda de las tres temporadas de Williamson en las que no ha estado disponible para el comienzo del año. En su temporada de novato, un menisco desgarrado retrasó su debut en más de tres meses.

Sin Williamson, los Pelicans han tenido un comienzo de 1-6. El pívot de los Pelicans, el lituano Jonas Valanciunas, que juega su primera temporada con el equipo de Nueva Orleans, admitió que está ansioso por el regreso de Williamson.

"Va a ser un aspecto diferente para nuestro equipo", señaló Valanciunas. "Pero es una pieza enorme para nosotros. Lo necesitamos de vuelta, luego veremos cómo se dará todo".

Los Pelicans comienzan su gira el martes por la noche en Phoenix, y podrían estar sin su otro alero All-Star Brandon Ingram, que sufre molestias en la cadera derecha.

Ingram se perdió el partido del sábado contra los Knicks y Green dijo que Ingram es cuestionable para el partido contra los Suns y que el tendrían que esperar hasta la sesión de tiro del martes por la mañana para conocer la condición real en la que se encuentra el segundo jugador franquicia de los Pelicans.