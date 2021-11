Zaev dimite como primer ministro macedonio tras derrota en las municipales

El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, dimitió este domingo del cargo y de la presidencia de la Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) como consecuencia de la derrota sufrida por su partido en las elecciones locales celebradas hoy, pero anunció que seguirá en funciones hasta reorganizar el Gobierno.EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Skopje, 31 oct (EFE).- El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, dimitió este domingo del cargo y de la presidencia de la Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) como consecuencia de la derrota sufrida por su partido en las elecciones locales celebradas hoy, pero anunció que seguirá en funciones hasta reorganizar el Gobierno.

"Es mi responsabilidad. Dimito como primer ministro y presidente del SDSM (...) Ha llegado el castigo político, pero no es difícil dejar la política", dijo en una aparición pública tras la derrota.

No obstante, Zaev recalcó que su dimisión no tiene por qué llevar a la convocatoria de elecciones anticipadas, y anunció que seguirá en el cargo en funciones hasta que logre reorganizar el Gobierno apoyado en una mayoría progresista en el Parlamento.

Las declaraciones se produjeron tras la clara victoria de la alianza opositora conservador VMRO-DPMNE en esta segunda vuelta electoral.

En la capital Skopje, la candidata respaldada por VMRO-DPMNE, Danela Arsovska, mantiene una clara ventaja del 55 % frente al actual alcalde, el socialdemócrata Petre Shilegov, que se queda en el 40 %, tras el recuento de más de la mitad de los votos.

Antes de esta segunda vuelta, Zaev prometió que si el SDSM perdía Skopje dimitiría como primer ministro, aunque no convocaría elecciones anticipadas, sino propondrá a un sucesor de las filas de su partido.

VMRO-DPMNE y sus socios de coalición en estos comicios, la Alianza de Albaneses y Alternativa (AAA-AA), anunciaron que están trabajando en forjar una nueva mayoría en el Parlamento.

"Obtuvimos una victoria decisiva en toda Macedonia. Nosotros, los miembros del bloque opositor, hemos creado la base para la futura coalición gubernamental. El bloque opositor obtendrá la victoria en las próximas elecciones parlamentarias que definitivamente serán elecciones anticipadas", dijo Arsovska.

En caso de materializarse esta alianza, podría tumbar al Gobierno de coalición formado por el SDSM y la Unión Democrática de Integración (DUI), el mayor de los partidos de la minoría albanesa.

Como muestran los resultados hasta ahora, SDSM perdió también muchas de las principales ciudades donde ha gobernado como Ohrid, Bitola o Kumanovo.

Ya en la primera vuelta VMRO-DPMNE se impuso frente al partido gobernante, al ganar 22 de las 81 alcaldías del país, mientras que SDSM obtuvo solo 9.

DUI obtuvo la mayoría de los votos en los municipios poblados por la etnia albanesa, frente a las otras formaciones que representan a esta minoría -BESA y la coalición AAA-AA-, pero perdió Tetovo, la ciudad baluarte de la comunidad étnica albanesa en Macedonia del Norte.

Zaev, de 47 años, asumió la jefatura del Gobierno en 2017 y durante su mandato, Skopje y Atenas resolvieron la larga disputa sobre el nombre de esta exrepública yugoslava. En junio de ese año, la República de Macedonia y Grecia firmaron el Acuerdo de Prespa que cambió el nombre del país a Macedonia del Norte.

Después del acuerdo, Atenas levantó su veto contra la adhesión del país vecino a la OTAN y la nación balcánica de dos millones se convirtió en miembro de la Alianza el 27 de marzo de 2020.