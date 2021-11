Veinticinco muertos en operación contra el crimen organizado en Brasil

CentralVeinticinco muertos en operación contra el crimen organizado en Brasil Por Jordi MIRO =(Video)= Brasilia, 31 Oct 2021 (AFP) - Veinticinco supuestos miembros de una banda especializada en robos de bancos murieron este domingo en una gran operación policial en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil."Son 25 criminales muertos, no hay heridos", informó a la AFP una fuente de la Policía Federal de Carreteras (PRF).La operación, en conjunto con la Policía Militar (PM), tuvo lugar en el municipio de Varginha, cuando 50 agentes irrumpieron en dos chacras donde los "miembros de una organización criminal especializada en robos de bancos y de cajeros electrónicos" preparaban el asalto a varias sucursales del municipio.En una de las chacras, los enfrentamientos a tiros con la policía dejaron "18 muertos". Otros siete murieron en el abordaje a la segunda chacra. No hubo víctimas entre las fuerzas de seguridad."En el momento del abordaje, fuimos recibidos a tiros, por lo que los militares tuvieron que responder la injusta agresión para proteger su vida", declaró en rueda de prensa el teniente coronel Rodolfo Morotti Fernandes, comandante del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar de Minas Gerais."Probablemente es la mayor operación contra este tipo de crímenes en el país. Muchos infractores iban a robar bancos y fueron sorprendidos por nuestro servicio de inteligencia", declaró la capitana Layla Brunnela, de la Policía Militar.La identidad de los fallecidos no fue revelada. - Alto nivel de organización - Durante la operación fue requisada una gran cantidad de armamento (armas largas, fusiles, granadas, munición...), chalecos antibalas y varios vehículos robados.Según la PRF, este tipo de bandas usan vehículos sustraídos (a los que suele prender fuego) para bloquear las calles tras los robos bancarios y dificultar la persecución policial."Por el nivel de organización, por el material utilizado, por la cantidad de agentes, por la cantidad de vehículos, se trata de una gran banda. Es seguro que son principiantes que se juntaron", señaló el teniente coronel.Brasil ha registrado en los últimos años varios robos con modalidad semejante a la de esta acción frustrada: un alto grado de planificación, armas pesadas y practicados en ciudades de medio porte para asegurarse una ruta de escape y un botín significativo en cofres bancarios.En agosto, una banda de asaltantes sembró el terror en las calles del centro de Araçatuba, en el estado de Sao Paulo, en un acción que se saldó con tres muertos, en la que utilizaron drones, explosivos y rehenes como escudos humanos en su huida.Morotti Fernandes agregó que "es posible que sea la misma cuadrilla que operó en Araçatuba" y en otras ciudades que vivieron crímenes similares, como Uberaba, en Minas Gerais, o Criciúma, en Santa Catarina (sur).jm/lm -------------------------------------------------------------