Tenis.-AMP. Tenis.- España remonta (2-1) a Eslovaquia en su debut en la Billie Jean King Cup

01-11-2021 Equipo español en las finales de la Billie Jean King Cup.



La pareja española formada por Sara Sorribes y Carla Suárez sumó el segundo punto de España y remontó (2-1) la eliminatoria contra Eslovaquia en la primera jornada de las finales de la Billie Jean King Cup, que se disputa en el O2 Arena de Praga, tras ganar a la pareja Viktoria Kumova y Tereza Mihalikova en tres sets por 4-6, 6-2 y 10-7.



España consiguió una trabajada victoria frente a Eslovaquia pese a ir perdiendo 1-0 y se enfrentará ahora el próximo miércoles a Estados Unidos por lograr el pase para las semifinales del torneo, la antigua Copa Federación.



Pese a disponer de más bolas de 'break' en el primer parcial, la pareja española tan solo aprovechó una de las 8 de las que dispuso, por las 2 de 3 que permitieron a las eslovacas apuntarse esa primera manga por 6-4.



En la segunda, la menor efectividad en el saque de Kumova y la combinación de juego en la red de Carla Suárez y golpes desde el fondo de la pista rápida del O2 de Sorribes permitieron a las pupilas de Anabel Medina ganar por 6-2.



En el 'super tie-break' del tercer set, el dúo español se mostró más sólido y cargó más el juego sobre Mihalikova para conseguir una sufrida victoria por 10-7 en su quinta pelota de partido.



El triunfo en el partido de dobles se produjo después de que Sara Sorribes lograra igualar a Eslovaquia en la primera jornada del grupo C, después de derrotar en tres mangas a Anna Karolina Schmiedlova, por 6-3, 3-6 y 6-2, en un maratoniano partido de 2 horas y 45 minutos.



Sorribes había sumado el primer punto para España después de la derrota de Carla Suárez ante la número dos eslovaca, Viktoria Kuzmova, que se impuso a la canaria también en tres parciales, por 6-2, 3-6 y 6-3.



En su último torneo como profesional después de superar un linfoma de Hodgkin, Carla Suárez cedió en una hora y 49 minutos frente a Viktoria Kuzmova, número 175 del mundo, pero que exhibió un buen servicio y un sólido juego desde el fondo de la pista que había adelantado en la eliminatoria a Eslovaquia.



Fue ese servicio el que permitió a la número dos eslovaca ponerse en el primer set con 4-0, que le bastó para sentenciar con un saque directo la primera manga por 6-2 en tan solo 33 minutos frente a una Suárez que se vio impotente ante el servicio rival.



En cambio, la tenista canaria igualó el partido con su golpe de derecha, que le permitió colocarse con 3-0 y 6-3 en 35 minutos ante una Kuzmova más irregular en su saque y que alternó más errores no forzados que golpes ganadores.



Con un resto a los pies de Suárez, la segunda jugadora eslovaca logró una ruptura en el cuarto juego (3-1) que parecía definitivo en el tercer set. Una reacción de la española volvió a equilibrar el primer punto de la eliminatoria (3-3), aunque un nuevo 'break' de Kuzmova, asentado de nuevo en su saque, puso el 6-3 definitivo.



España comparte grupo con Eslovaquia y Estados Unidos, contra la que se enfrentará este miércoles por lograr el pase para las semifinales de un torneo que no gana desde 1998. El ganador de cada grupo se clasificará para las semifinales de este torneo en el que en el Grupo A están Francia, Rusia y Canadá; en el B, Australia, Bielorrusia y Bélgica; y en el D, la República Checa, Alemania y Suiza.



Los dos finalistas se clasificarán directamente para la fase final del próximo año, mientras que los clasificados entre el tercero y décimo tendrán que jugar la fase de clasificación de 2022, que se sorteará este sábado en Praga. Los países que ocupen los dos últimos puestos, undécimo y duodécimo descenderán al Grupo Mundial II.