Tailandia recibe a los primeros turistas vacunados con cuarentenas de un día

EFE/EPA/NARONG SANGNAK

Bangkok, 1 nov (EFE).- Tailandia, uno de los principales destinos turísticos del mundo, recibió este lunes a los primeros viajeros vacunados contra la covid-19 a los que se exige una cuarentena de solo una noche dentro de un programa de apertura para relanzar el sector del turismo.

A partir de hoy, los viajeros vacunados de una lista de 62 países, incluidos España, Chile, Estados Unidos, China e India, no tienen que realizar las cuarentenas de entre 7 y 10 días que se exige a los no vacunados o procedentes de otras naciones fuera de la lista.

El primer avión en llegar al país bajo este nuevo programa fue un vuelo de Tokio con apenas 11 extranjeros y 30 tailandeses, seguido de otro de Singapur, mientras que un avión con 229 pasajeros desde Suiza aterrizó en la isla de Phuket, según el diario Bangkok Post.

Este lunes se espera que lleguen al aeropuerto internacional de Suvarnabhumi en Bangkok unos 61 vuelos con unos 3.000 pasajeros a bordo, mientras que hasta el viernes está previsto que aterricen aviones de 27 aerolíneas con más de 15.000 viajeros.

Los turistas son recibidos por personal del aeropuerto vestidos con trajes EPI y tienen que someterse a una prueba de la covid-19 y esperar en el hotel una noche hasta que salga el resultado.

Tailandia, donde el turismo representa entre el 12 y el 20 % del PIB, recibió en 2019 a casi 40 millones de turistas, cifra que cayó a 6,7 millones en 2020 debido a la covid-19.

Las autoridades esperan aumentar el número de llegadas, pero tendrán difícil llegar a las cifras previas a la pandemia debido a las restricciones de viaje en China, que representó casi un tercio de los turistas extranjeros llegados a Tailandia hace dos años.

Desde el inicio de la pandemia, China prohíbe la salida de grupos turísticos del país y a la vuelta pide presentar tres test negativos PCR y de anticuerpos antes de embarcar, así como un periodo de cuarentena de al menos dos semanas.

RESCATAR EL TURISMO

El Gobierno tailandés cerró a cal y canto sus fronteras a raíz de la pandemia de la covid-19 para evitar la propagación del virus, una estrategia que durante meses dio buen resultado, pero que asestó un fuerte golpe al enorme sector turístico, uno de sus motores económicos.

Las autoridades anunciaron a principios de octubre su intención de reabrir sus fronteras de manera gradual a un listado concreto de países, que a medida que pasaban los días fue ampliado de diez hasta los 63 notificados la noche del sábado.

La reapertura del país causa sentimientos encontrados entre los tailandeses: mientras algunos lo ven como un paso necesario para la recuperación económica, otros opinan que todavía es muy temprano debido a la baja tasa de vacunación y desconfían de una posible improvisación del gobierno.

El Ministerio de Exteriores tailandés publicó hace dos días en sus redes sociales y sin previo aviso la lista actualizada, que incluye nuevos países como India, Indonesia, Rumanía, Vietnam y Taiwán, así como todos los miembros de la Unión Europea, el resto del Sudeste Asiático, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, el único latinoamericano.

A pesar de que las autoridades indicaron previamente que levantarán las cuarentenas para los vacunados, luego precisaron que los viajeros con la pauta completa deberán pasar una noche en un hotel habilitado y esperar aislados al resultado de la prueba para detectar el virus realizada a su llegada al país asiático.

Las normas sobre la cuarentena se vuelven algo más complicadas para los no vacunados o de países no incluidos en la lista.

Cualquier viajero no vacunado o con solo una dosis debe realizar una cuarentena de 10 días en un hotel, que se reducen a 7 para aquellos vacunados que no están en la lista de países.

Los viajeros vacunados con la pauta completa de países fuera de la lista pueden viajar sin necesidad de hacer cuarentena a ciertos lugares en los que se han creado burbujas de viaje como Phuket y Samui aunque no podrán salir de estas islas hacia otros lugares del país en 7 días.

VACUNACIONES

Tailandia ha vacunado con la pauta completa a alrededor del 42 % de la población, aunque la campaña avanza a diferentes velocidades y en ciudades como Bangkok y Phuket las autoridades aseguran que se ha superado el 70 % con la pauta completa.

En una reciente encuesta de la consultora Suan Dusit Poll sobre los planes de reapertura, más de la mitad de la población consultada se mostró contraria a la llegada de turistas al considerar que es "demasiado pronto" debido a los bajos registros de vacunación completa.

El país acumula más de 1,8 millones de casos, incluidos 19.070 fallecidos, desde que comenzó la pandemia.