Sudáfrica vota unos comicios municipales que ponen a prueba al gobernante CNA

EFE/EPA/KIM LUDBROOK

Johannesburgo, 1 nov (EFE).- Los sudafricanos comenzaron hoy a votar en calma en los sextos comicios municipales de su historia democrática, una cita electoral que se presenta como una dura prueba para el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), desgastado por los escándalos de corrupción y los problemas económicos y de gestión.

Gobernante en Sudáfrica desde las elecciones que pusieron fin definitivamente al "apartheid" en 1994 e hicieron presidente a Nelson Mandela, el CNA se volcó en esta campaña -con el propio presidente Cyril Ramaphosa protagonizando muchos de los actos electorales- para pedir, una vez más, la confianza de los sudafricanos.

Las encuestas, sin embargo, apuntan a que el oficialismo podría sufrir un revés mayor que el de las municipales de 2016, cuando cosechó los peores resultados de su historia (por primera vez su apoyo total bajó por debajo del 60 %) y perdió sus mayorías absolutas en grandes ciudades clave como Pretoria o Johannesburgo.

"Como país estamos muy orgullosos de que nuestra democracia se expanda", dijo hoy Ramaphosa tras depositar su voto en la escuela primaria Hitekani, en el distrito de antiguos distritos negros de Soweto (suroeste de Johannesburgo), en declaraciones a la prensa.

"Sabemos cuáles son los problemas, son claros, y hemos dicho que esta vez queremos corregir lo que no ha estado yendo bien", agregó el mandatario, quien pese a admitir que el CNA no cumplió sus deberes de gestión en muchos ámbitos tras 27 años en el poder, se mostró optimista de una victoria "arrolladora".

En la oposición, los principales contendientes son la liberal Alianza Democrática (AD), especialmente popular entre la población blanca, y el frente de izquierda radical Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés); pero también nuevos partidos más pequeños, como el Action SA del exalcalde de Johannesburgo Herman Mashaba, buscarán dar la sorpresa.

LA BAJA PARTICIPACIÓN PODRÍA JUGAR UN PAPEL CLAVE

Las encuestas también apuntan a que bajará la participación y a que la apatía de los votantes no jugará a favor del CNA.

Estos son los primeros comicios que Sudáfrica celebra desde el inicio de la pandemia de covid-19 y la propia votación será una oportunidad para que muchos ciudadanos reciban sus dosis en un millar de puestos móviles instalados entre los 23.000 colegios electorales del país.

También son las primeras elecciones tras los graves disturbios que el país vivió en julio pasado, circunstancia que ha obligado a aumentar la seguridad preventivamente en los puntos considerados de riesgo para estos comicios.

Aquella oleada de violencia, concentrada en Johannesburgo y en la provincia de KwaZulu-Natal (este), comenzó como protestas políticas de sectores afines al expresidente Jacob Zuma tras su encarcelamiento por haberse negado a testificar en investigaciones de corrupción.

Pero después degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país (como el índice de paro del 34 % y las profundas desigualdades sociales) y la Policía y el Ejército tardaron varios días en sofocar un caos que dejó 354 muertos.

De los aproximadamente 26 millones de ciudadanos llamados a votar este lunes, alrededor de un millón que había justificado circunstancias especiales -por ejemplo, trabajadores de guardia el lunes o personas con problemas de salud- votaron anticipadamente durante el fin de semana.

Los colegios electorales abrieron hoy sus puertas a las 7 horas (5 GMT) y cerrarán a las 21 horas (19 GMT).