Secretaria de prensa de Casa Blanca da positivo por COVID-19, vio por última vez a Biden el martes

WASHINGTON, 31 oct (Reuters) - La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dio positivo por COVID-19 el domingo y está sufriendo síntomas leves, dijo en un comunicado.

Psaki, de 42 años, dijo que está vacunada y que vio por última vez al presidente Joe Biden el martes, cuando se sentaron a más de 1,8 metros de distancia y usaron mascarillas. Biden dio negativo por COVID-19 el sábado, dijo una persona conocedora del asunto.

"Estoy revelando la prueba positiva de hoy por un exceso de transparencia", dijo Psaki, quien es la persona de más alto perfil en la administración de Biden que ha contraído COVID-19 desde que asumió el cargo en enero.

Psaki decidió no unirse a Biden en su viaje a Roma y Glasgow esta semana porque un miembro de su hogar dio positivo por el virus, tras lo cual se puso en cuarentena, dijo. Lleva en cuarentena desde el miércoles y dio negativo en repetidas ocasiones antes de dar positivo el domingo, señaló.

Psaki planeaba volver al trabajo al final de un periodo de cuarentena de 10 días, tras una prueba rápida negativa de COVID-19, dijo en el comunicado.

La Casa Blanca ha estado luchando para controlar la pandemia, y millones de estadounidenses se niegan a recibir vacunas que salvan vidas.

Psaki dijo más temprano en el año que Biden, que está completamente vacunado, se somete a pruebas al azar cada dos semanas como vigilancia, a pedido de su médico, Kevin O'Connor. Biden, de 78 años, recibió tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer Inc/BioNTech, incluido un refuerzo el mes pasado.

El predecesor de Biden, Donald Trump, evitó las mascarillas y restó importancia a la gravedad del virus en sus primeras etapas. Contrajo COVID-19 en las etapas finales de la campaña presidencial de 2020 y muchos miembros de su personal, incluida la exsecretaria de prensa Kayleigh McEnany, se contagiaron.

(Reporting by Jeff Mason; Additional reporting by Trevor Hunnicutt; Writing by Laura Sanicola and Simon Lewis; Editing by Diane Craft and Peter Cooney)