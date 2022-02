Santi Burgoa, su enfado después de que Lucía Pariente destapase en el polígrafo una infidelidad de Alba Carrillo

31-10-2021 Santi Burgoa. MADRID, 1 (CHANCE) Alba Carrillo vuelve a estar en el punto de mira después de que su madre, Lucía Pariente, destapase ciertos aspectos de la vida privada de su hija en el polígrafo al que se sometió este sábado en el 'Deluxe'. A pesar del tremendo enfado de la colaboradora - que abandonó el programa a gritos por una 'encerrona' que no se imaginaba - su progenitora se enfrentaba a las preguntas de la máquina de Conchita, que determinaba que una infidelidad de la modelo habría sido la causa del fin de su relación con Santi Burgoa, que habría tenido relaciones con más hombres famosos que los que han sido 'vox pópuli' (como Fonsi Nieto, Feliciano López o Thibaut Courtois) o que su mala relación con algunos de los novios de su niña habrían provocado que ésta rompiera con ellos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 1 (CHANCE)



Alba Carrillo vuelve a estar en el punto de mira después de que su madre, Lucía Pariente, destapase ciertos aspectos de la vida privada de su hija en el polígrafo al que se sometió este sábado en el 'Deluxe'. A pesar del tremendo enfado de la colaboradora - que abandonó el programa a gritos por una 'encerrona' que no se imaginaba - su progenitora se enfrentaba a las preguntas de la máquina de Conchita, que determinaba que una infidelidad de la modelo habría sido la causa del fin de su relación con Santi Burgoa, que habría tenido relaciones con más hombres famosos que los que han sido 'vox pópuli' (como Fonsi Nieto, Feliciano López o Thibaut Courtois) o que su mala relación con algunos de los novios de su niña habrían provocado que ésta rompiera con ellos.



Mientras Alba guarda silencio tras su presunta infelidad a Santi Burgoa con un rostro popular de Mediaset que ha confirmado su madre en el 'polideluxe' - ya se habló de este tema cuando la pareja rompió de manera inesperada hace unas semanas - el presentador ha reaccionado mostrando su enfado cuando le hemos preguntado por este espinoso asunto.



"No tenéis otro tipo de tonterías para rellenar escaletas? Es tremendo" ha respondido Santi, sin entrar en la supuesta deslealtad destapada por la madre de Alba, pero dejando claro con su reacción que no le hace ni pizca de gracia lo que Lucía Pariente ha descubierto involuntariamente en el 'Deluxe'. "Lo que tenéis que hacer es respetar un poquito", ha añadido el periodista, asegurando que está "muy bien" pero sin entrar en cómo está ahora su relación con la modelo. Si quieres ver el enfado del presentador, ¡dale al play y no te pierdas la secuencia completa!