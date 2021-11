Rusia acusa a Ucrania de intentar implicarla en conflicto armado en el Donbás

Imagen de archivo de Sergei Lavrov. EFE/EPA/EVGENIA NOVOZHENINA / POOL

Moscú, 1 nov (EFE).- Ucrania busca agravar la situación en el Donbás por medio de provocaciones para implicar a Moscú en el conflicto armado en esa región ucraniana, declaró hoy el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al comentar el uso de drones turcos Bayraktar por parte de Kiev.

"El incremento de las tensiones es evidente. Se observan intentos de crear una situación provocadora, algún tipo de reacción de las milicias e implicar a Rusia en algún tipo de acción militar", afirmó en una entrevista con la televisión rusa.

El jefe de la diplomacia rusa calificó de "historia misteriosa" las informaciones sobre el uso de drones turcos en el este de Ucrania, donde Kiev combate con los rebeldes prorrusos.

"El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania asegura que se usó este tipo de armas, mientras el ministro de Defensa dice que no", constató.

Según Lavrov, la cúpula ucraniana ahora "debate qué es más conveniente", si admitir que comenzaron a bombardear esta región, lo cual es una violación de los Acuerdos de Minsk, o afirmar que cumplen estos acuerdos y proponer una nueva reunión del "formato de Normandía", integrado por Alemania, Francia, Ucrania y Rusia.

El ministro señaló que Rusia no está interesada "en una reunión por el mero hecho de reunirse".

"Ahora intentan convocarla y apelan a que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió convocar el formato de Normandía al menos a nivel ministerial. No eludimos las reuniones", añadió.

Sin embargo, recordó que el mandatario ruso "al prometer que daría la orden de iniciar este proceso dijo que primero había que cumplir los acuerdos alcanzados en diciembre de 2019 en París".

"Las autoridades de Kiev debían hacer todo lo que se habló allí. Pero no han 'movido un solo dedo' ni para cumplir con la fórmula de Steinmeier, ni para definir el estatus especial del Donbás, ni para refrendar legislativamente ese estatus", concluyó.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, defendió el uso en el Donbás de armamento con fines defensivos, incluido drones turcos, contra los ataques de las milicias prorrusas, después de que Rusia, Alemania y Francia condenaran el uso de este tipo de armas.