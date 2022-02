Raquel Perera desvela cómo ve a su amiga Sara Carbonero con Kiki Morente

17-06-2014 Raquel Perera, en una foto de archivo de Europa Press SOCIEDAD JOSEFINA BLANCO



MADRID, 1 (CHANCE)



Intentando mantener su vida privada en un discreto segundo plano, y a pesar de que su relación con Kiki Morente parece más que consolidada y disfrutan planes tanto en pareja como con amigos sin ocultarse, Sara Carbonero sigue sin confirmar su noviazgo con el cantaor, aunque quien la conoce asegura que la periodista está viviendo uno de sus mejores momentos y en parte es gracias a esta nueva e inesperada ilusión que llegó a su vida hace ya seis meses.



Después de unos días en Sevilla con Sara con motivo de su asistencia a los Premios 'Elle Style Awards 2021', hemos visto a Raquel Perera a su llegada a Madrid y le hemos preguntado, como no podía ser de otra manera, cómo ve a su amiga con Kiki Morente. "La veo fenomenal, la veo guapísima, estupenda" ha confesado la ex de Alejandro Sanz, confirmando así el gran momento que vive la periodista con el artista.



En cuanto a su relación con Miguel Such, con el que fue 'pillada' derrochando pasión por las calles de Palma de Mallorca el pasado mes de mayo y que parece que no ha cuajado por la distancia, Raquel se muestra muy clara. "Somos amigos"; dos palabras con las que, rompiendo con su habitual discreción, ha confirmado su soltería.