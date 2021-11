Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones con más reproducciones de hoy lunes, 01 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Spotify cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

Esta es la canción que se ubica en la primera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.334.292, lo que marca un hito en la carrera musical de Lil Nas X.

2. Easy On Me

La melodía de Adele va en descenso: ya llega al segundo lugar. Sus 1.301.383 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

3. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.128.344 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. Heat Waves

«Heat Waves», interpretado por Glass Animals, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 986.679 reproducciones.

5. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

Lo más nuevo de Drake, «Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)», entra directamente al quinto lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 948.140 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

6. Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el sexto puesto, con 910.005 reproducciones.

7. Need to Know

«Need to Know» de Doja Cat sigue abriéndose camino en las listas. Con 833.171 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición séptima.

8. Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)

El sencillo más reciente de NEIKED ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Better Days (NEIKED x Mae Muller x Polo G)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 832.319 más de reproducciones.

9. Shivers

«Shivers» de Ed Sheeran pierde fuerza. Hoy solo cosecha 826.544 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. Kiss Me More (feat. SZA)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Doja Cat. Quizás por esto es que «Kiss Me More (feat. SZA)» debuta en el ranking directamente en la décima posición, pues alcanzó un total de 747.997 reproducciones.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Spotify, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.