Ranking Spotify en Argentina : Top 10 de los 10 pódcast favoritos de hoy lunes, 01 de noviembre

1. Un Mundo Maravilloso

Cuatro personas que no saben nada hablando de todo y con una sola certeza: este es un Mundo Maravilloso. Debates, ficciones, canciones inéditas, invitadxs y mucho silencio incómodo. Todos los días, Martín Garabal, Charo López, Adrián Lakerman y Alexis Moyano hacen Un Mundo Maravilloso. Un podcast diario de humor original de Spotify.

2. La Cruda

A Migue Granados siempre le interesó molestar, pelear e indagar para llegar un poquito más lejos. En cada episodio Migue entrevista mano a mano, en una charla íntima y sincera, a distintas personalidades con historias de vida singulares. Una sola premisa: preguntar y discutir hasta la última vértebra; sacarnos las caretas para hablar de lo que nos pasa de verdad. La vida tiene una parte cruda…Y Migue no la deja de lado. La Cruda, un podcast original de Spotify.

3. Correo No Deseado

¿Encontraste alguna vez esas cartas que te mandabas con tu primer amor y las volviste a leer? ¿Alguna vez revisaste esos mail que le escribiste a tu pareja de hace 10 años? Malena Guinzburg y Connie Ballarini van a animarse a leer todas esas cartas, mails y notitas que mandaron o que no se animaron a mandar. Cartas de amor y desamor que estaban olvidadas y que Male y Connie traen de vuelta para transformar toda esa nostalgia en muchas risas. Correo no deseado, una podcast original de Spotify.

4. Checklist

A Papry y a Vicky las podrían unir muchas cosas, pero hay una que las llevó a hacer este podcast. Podrán decir que es una pasión —o una obsesión— pero hacer checklists para absolutamente todo es lo que las mantiene a flote. Por eso van a confeccionar una CHECKLIST maestra con todas esas cosas que quieren aprender, hacer, atravesar o, al menos, no posponer. Cada episodio representa un nuevo desafío en el que encontraron los recursos y las personas necesarias para intentar darle check.. O no-. ¿Podrán?

5. ConchaPodcast

Un espacio de diálogo para el femenino. #Conchapodcast es un podcast independiente y autogestionado por @oujima @ladalia y @laupassa

6. Horóscopo de Hoy

¡Bienvenido a Horóscopo de Hoy, un programa que te dará un pronóstico diario de tu propia vida! Aquí te guiaremos en temas sobre crecimiento personal, carrera profesional, el amor y todo lo que las estrellas tienen para ofrecer. Horóscopo de Hoy es un Original de Spotify.

7. Basta Chicos: La Vida de Ricardo Fort

Ricardo Fort, heredero de millones de dólares y de una fábrica de chocolate de Argentina, tuvo un lema: “yo no invierto, yo gasto”. Puso todo su dinero en juego para ser un artista y se convirtió en el más mediático del país. Se entregó en cuerpo y alma para que nadie pudiera ser indiferente: el público pivotea entre el rechazo y la fascinación. De aparecer las 24 horas en la televisión a vivir para siempre en forma de sticker, gif y meme. Damian Kuc te cuenta la historia completa en Basta, Chicos: La Vida de Ricardo Fort.

8. Cebando Flores

Me gusta hablar sobre temas que no se hablan, que son tabú o que solo no tenemos con quien hacerlo. Es un espacio para que me escuchen y les genere compañía en cualquier momento del día. Capaz sean boludeces, cosas serias, leyendo sus problemas o solo para pasar el rato. Nuevos episodios cada Viernes.

9. Pensar de Nuevo

El cerebro humano es la máquina más potente que se ha creado en la historia de la humanidad. El neurocientífico Facundo Manes te invita a descubrir los secretos de esa maravilla que llamamos mente. Hoy, más que nunca, es momento de Pensar de nuevo. Sólo en Spotify.

10. Anécdotas - Nicolás De Tracy

En este programa relatamos las más increíbles anécdotas enviadas por la gente, para la gente.

