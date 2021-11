Ranking Hulu en Estados Unidos : Top 10 de las películas más vistas de hoy domingo, 31 de octubre

¡No desperdicies tu tiempo! En vez de buscar y buscar qué ver, aprovecha los recursos que te ofrece esta plataforma de transmisión para acceder a las mejores pelis en Estados Unidos. ¡Solo dale al play y disfruta!

1. La familia Addams 2: La gran escapada

Los Addams se enredan en aventuras más locas y se ven envueltos en divertidos enfrentamientos con todo tipo de personajes desprevenidos.

2. Ruega por nosotros

Se centra en un periodista caído en desgracia que descubre una serie de aparentes milagros acaecidos en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, aplicándolos para devolver su carrera al estrellato. Lo que desconoce es que estos milagros esconden una cara mucho más oscura de lo que él cree.

3. White People Money

MacKenzie Scott, la exmujer del multimillonario Jeff Bezos, promete dar 15 mil millones de dólares a 15 ganadores. (FILMAFFINITY)

4. Hotel Transilvania: Transformanía

Drac y la pandilla vuelven, como nunca los habías visto antes en Hotel Transilvania: Transformanía. Volveremos a encontrarnos con nuestros monstruos favoritos en una aventura completamente nueva en la que Drac se enfrentará a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el misterioso invento de Van Helsing, el "Rayo Monstrificador", se vuelve totalmente fuera de control, Drac y sus monstruosos amigos se transforman en humanos, ¡y Johnny se convierte en un monstruo!

5. El rey del mando

A sus 35 años, Alex trabaja probando los nuevos juegos de la empresa Brainasium. Es el más veterano entre sus compañeros, pero también es el mejor. Cuando le echan de su apartamento por impago (su compañero se ha gastado el dinero del alquiler en los “masajes terapéuticos” de Madame Wu’s Filipino Palace), Alex intenta instalarse en casa de su “camello”, pero éste se ha comprado un “león guardián” y no puede alojarle. Finalmente no le quedará más remedio que instalarse en casa de su adorable y encantadora abuela y sus octogenarias amigas. A sus compañeros de curro les hace creer que vive con tres jovencitas que están buenísimas para que no descubran la “vergonzosa” verdad. Pero las “abuelitas” son de armas tomar y acabarán metidas en todas las juergas de Alex, en las que se mezclan alcohol, karaoke, hierba, un hechicero vudú, un mono karateka, tías buenas a porrillo y gamberradas para todos los gustos.

6. El farsante

Steve (Johnny Knoxville) trabaja en una oficina y desea fervientemente un ascenso. Cuando se lo conceden su primera tarea será despedir al hombre de la limpieza, Stavi, lo cual es demasiado para él y acaba ofreciéndole un trabajo cortándole el cesped. Durante esta ocupación Stavi tiene un problema y pierde varios dedos de una mano. Aconsejado por su tio Gary (Brian Cox), el cual debe una gran cantidad de dinero a un prestamista, Steve intenta entrar en los Juegos Olímpicos de descapactidados para ganar a Jimmy, el cual lleva varios ediciones siendo el mejor y ganando mucho dinero con la publicidad. La aparicion Lynn (Katherine Heigl), de la que Steve se enamora, lo complicará todo aun más.

7. The House Next Door: Meet the Blacks 2

Cuando el exitoso autor Carl Black traslada a su familia a la casa de su infancia, debe unirse con vecinos extraños para luchar con un proxeneta, que puede ser o no un vampiro real.

8. Jumanji: siguiente nivel

En esta ocasión, los 'jugadores' vuelven al juego, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel: los mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde está el resto de la gente? Los participantes sólo tienen una opción: jugar una vez más a esta peligrosa partida para descubrir qué es realmente lo que está sucediendo.

9. Halloween: La maldición de Michael Myers (Halloween 6)

Cuando Michael Myers tenía seis años, apuñaló a su hermana hasta la muerte. Durante muchos años fue encerrado en el centro psiquiátrico Smiths Groves, pero logró escapar y, súbitamente, Halloween se convirtió en un sinónimo de locura. Uno a uno, cada miembro de su familia fue asesinado hasta que sólo quedó Jamie Lloyd, su sobrina de nueve años. En Haddonfield, la noche de Halloween no es una fiesta cualquiera porque siempre durante dicha celebración, Michael decide visitar su pueblo natal con un único objetivo; el asesinato premeditado. Ya han pasado seis años desde que Michael muriera, presumiblemente, consumido por las llamas. Haddonfield, por fin, puede celebrar Halloween.. pero Michael Myers también está listo para la fiesta.

10. Spiral: Saw

El detective descarado Ezekiel "Zeke" Banks y su compañero novato, se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre varios asesinatos espansosos. Zeke, involuntariamente, se vera atrapado en el morboso juego del asesino.

