Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 01 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de transmisión ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. Thriller

Lo más nuevo de Michael Jackson, «Thriller», entra directamente al primer puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

2. This Is Halloween

«This Is Halloween» de The Citizens of Halloween se vende como pan caliente. Pasa del puesto 15 de ayer al 2 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

3. Easy On Me

La melodía de Adele va en descenso: ya llega a la tercera posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

4. Somebody's Watching Me

«Somebody's Watching Me» de Rockwell sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 4, tras subir del 13 en el que se encontraba ayer.

5. Monster Mash

«Monster Mash» se ubica en la quinta posición, tras haber estado ayer en el puesto número 20. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Bobby "Boris" Pickett y The Crypt-Kickers.

6. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

«Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» de Drake pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto lugar, lo que apunta a que va de salida.

7. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Cosechar éxitos es sinónimo de Drake. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)», debute en la séptima posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

8. Ghostbusters

«Ghostbusters» de Ray Parker Jr. está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 8. Ayer se encontraba en el sitio número 29, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

9. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

«Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)» de Nardo Wick se ubica en el noveno lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

10. Girls Want Girls (feat. Lil Baby)

El sencillo más reciente de Drake ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Girls Want Girls (feat. Lil Baby)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Apple?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.