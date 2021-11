Ranking Amazon Prime en Estados Unidos : Top 10 de las series más vistas de hoy domingo, 31 de octubre

Puedes pasar horas navegando por Amazon Prime tratando de encontrar algo para ver, pero ¿por qué perderías tu tiempo cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de la lista de Amazon Prime de las mejores series en Estados Unidos, que clasifica los títulos según quién está viendo qué en este momento. Sigue desplazándote para obtener más detalles.

1. Sé lo que hicisteis el último verano

En una ciudad hawaiana bañada por el sol con un pasado misterioso, un grupo de amigos se queda con un oscuro secreto después de un trágico accidente. Un año después, un miembro del grupo recibe un mensaje amenazante y los amigos ahora saben que alguien tiene la intención de hacerles pagar el verano pasado.

2. Fairfax

Fairfax es una serie de animación para adultos que cuenta la historia de cuatro jóvenes y su perseverante lucha por molar, en medio de la Avenida Fairfax de Los Ángeles, epicentro de la cultura hypebeast.

3. Goliath

Billy McBride era un prestigioso abogado de Los Angeles, pero cayó en desgracia y ahora pasa más tiempo en el bar que en la sala de juicios. Pero cuando ve la oportunidad de pleitear contra el mayor cliente de Cooperman & McBride, el poderoso bufete que él ayudó a crear, no lo duda y comienza esta lucha desigual contra Goliath.

4. Maradona: Sueño bendito

La serie sigue la vida del famoso exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, en diferentes etapas de su vida, comenzando por los inicios de su carrera en Villa Fiorito y en Argentinos Juniors.

5. Modern Love

Una amistad improbable. Un amor perdido que vuelve a resurgir. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que tal vez no lo haya sido. Una nueva familia poco convencional. Estas son las extraordinarias historias de las alegrías y las tribulaciones del amor, cada una de ellas basada en un artículo personal sobre relaciones reales de la adorada columna de The New York Times "Modern Love".

6. La granja de Clarkson

Un año intenso, arduo y muy divertido en la vida del agricultor más insólito de Gran Bretaña, Jeremy Clarkson. Únete a Jeremy y a su grupo de socios agrícolas mientras se enfrentan a un tiempo de locos, animales desobedientes, cultivos que no crecen y una pandemia inesperada. Verás a Jeremy Clarkson como nunca antes lo habías visto.

7. LuLaRich

Fue fundada en 2012 por Deanne Brady y su esposo Mark Stidham y en el 2019 fue acusada de engañar a miles de mujeres con su plataforma basada en una estafa piramidal

8. Invencible

Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre es el superhéroe más poderoso del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre.

9. Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA, Jack Ryan, se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal del gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio, donde se encuentra a un terrorista que prepara un ataque masivo contra Estados Unidos y sus aliados.

10. Bosch

Bosch Es una serie de televisión americana de género policiaco producida por Amazon y protagoniza Titus Welliver, como el detective de Policía de Los Angeles, Harry Bosch. La serie fue desarrollada para Amazon por Eric Overmyer y se está inspirada por tres de las novelas de Michael Connelly: Ciudad de Huesos, Echo Park y La rubia de hormigón.

Como te habrás dado cuenta, las series viven su época dorada. Amazon Prime utiliza este aumento en la demanda para mantener enganchados a millones de suscriptores.

Hay producciones de todas clases y para todos los gustos: fantasía, humor, acción, drama... así que aprovecha para ver varios capítulos seguidos, ¡incluso hasta completar la temporada! Ya sabes que las encontrarás siempre en Amazon Prime.

¿Tienes idea de cuál es tu próximo programa favorito? ¿Estás planeando el siguiente maratón? ¡Las 24 horas del día no serán suficientes para ver todos estos exitazos!