Portaltic.-Microsoft compra Two Hat para mejorar sus herramientas de moderación en Xbox y Minecraft

20-05-2021



MADRID, 1 (Portaltic/EP)



Microsoft ha adquirido la compañía Two Hat, especializada en proveer soluciones de moderación, para mejorar su lucha contra el contenido dañino en línea en las comunidades de videojuegos, incluyendo las de las consolas Xbox o Minecraft.



"Esta adquisición es una evolución importante de la relación de largo plazo entre Microsoft y Two Hat que combinará tecnología innovadora, capacidades de investigación, equipos altamente capacitados y la infraestructura de nube más completa", como ha asegurado Microsoft en un comunicado.



Microsoft llevaba años utilizando los servicios de Two Hat para la moderación de contenido en sus comunidades de videojuegos, como las de Xbox, Minecraft y MSN. Con estos sistemas proactivos es capaz de eliminar el contenido dañino antes de que llegue a publicarse.



El gigante estadounidense ha destacado que Two Hat ofrece una tecnología "altamente configurable" y que con ella los usuarios pueden decidir con qué contenidos se siente cómodos y cuáles les parecen inadecuados.



"Esta adquisición acelerará aún más nuestras soluciones de moderación de contenido en nuestros videojuegos, dentro de una amplia gama de servicios al consumidor de Microsoft, y creará una mayor oportunidad para nuestros socios externos y el uso de estas soluciones por parte de los clientes existentes de Two Hat", ha expuesto Microsoft.



La compañía estadounidense también se ha comprometido a respetar la privacidad de los usuarios y a "proteger la confidencialidad de sus datos".