Perú se plantea imponer restricciones a los no vacunados contra la covid-19

Fotografía de archivo de una mujer mientras es vacunada contra la covid-19 en el ""Cerro El Agustino"", en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Lima, 1 nov (EFE).- Las autoridades sanitarias de Perú se plantean la posibilidad de imponer algunas restricciones a las personas que no se han vacunado contra la covid-19 en el país, afirmó el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

"Sin ninguna duda, en la medida que vamos avanzando con la vacunación vamos a ir señalando restricciones para los que no se vacunan", indicó el ministro en declaraciones citadas este lunes por el diario La República.

Cevallos añadió que ante una posible tercera ola de la epidemia en el país, las personas no inmunizadas pueden ser las que se contagien y la mayoría de las hospitalizadas con ingreso en las unidades de cuidados intensivos, según lo demostrado por las experiencias de otros países.

Añadió que los ciudadanos que acuden a espacios públicos, como las playas, deben hacerlo "de una forma responsable" y siempre manteniendo medidas de seguridad sanitaria como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.

"Mientras haya más gente vacunada, más posibilidades tenemos de compartir los lugares públicos de esparcimiento", acotó antes de decir que los ciudadanos están asistiendo a los centro de vacunación "de forma positiva y entusiasta".

Según el último reporte oficial, en Perú se han aplicado hasta el momento 34,6 millones de dosis de vacunas contra la covid-19, lo que ha permitido tener ya a 15,5 millones de personas con dos dosis, lo que implica que más del 55 % de la población objetivo del país tiene la pauta completa de vacunación.

El país andino ha sido uno de los más golpeados por la pandemia y suma hasta el momento más de 2,2 millones de casos y 200.246 fallecidos por la enfermedad.

A pesar de ello, el impacto de la covid-19 ha disminuido notoriamente en los últimos dos meses hasta alcanzar los niveles más bajos de la primera ola, con un reporte en las últimas 24 horas de 477 casos detectados y 12 fallecidos, además de 3.135 hospitalizados, 857 de ellos en unidades de cuidados intensivos.