"Perdí la virginidad con una persona trans". El secreto de Canales Rivera, al descubierto

Tres días después de su expulsión de 'La casa de los secretos', y cuando todavía no nos hemos recuperado del sobresalto que supuso que descubriese que había cambiado el testamento de su abuelo, Antonio Rivera, sin su consentimiento, José Antonio Canales Rivera acaba de desvelar su gran secreto, que ha conseguido mantener oculto durante todo el reality.



"Perdí la virginidad con una persona trans", ha confesado el torero este domingo, protagonizando un discurso que ha sido de lo más aplaudido por su sinceridad y por normalizar a un colectivo que, en pleno 2021, continúa teniendo muchas dificultades. "Yo tenía 14 años y un amigo y yo fuimos a la playa, unas chicas nos dan mucho juego y conseguimos una cita para el día siguiente. Cuando nos dimos cuenta él estaba debajo de una roca y a mi, sutilmente me llevaron detrás de unas roquitas, y fue la primera vez que tuve sexo" revelaba Canales Rivera, contando a continuación cómo se enteró de que la persona con la que había perdido la virginidad era trans. "Al cabo de un año vimos a estas chicas y unos amigos míos, que la conocían, hicieron el comentario de que era trans".



"Yo me callé y nunca dije nada. Solo lo sabía mi otro amigo y nuestra consigna fue dejarlo en secreto para toda la vida", aseguraba el sobrino de Paquirri, añadiendo que no le creó "ningún trauma en absoluto" explicando por qué ha decidido hacerlo público en 'La casa de los secretos': "Viendo el acoso que está sufriendo el colectivo, desde el universo que procedo como es todo lo contrario, quiero darle toda la naturalidad y el respeto que se merece"



Un discurso aplaudido por Jordi González, que ha pedido que "respetemos la diversidad, que no es un problema sino una riqueza y estamos hablando de personas y realidades estigmatizadas", apuntando que "es importante que una figura pública hable con esta naturalidad de ello".