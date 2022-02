Papa Francisco.- El Papa insta a ser "pobres por dentro" y rechaza las vías de la riqueza, la fama y el poder

ROMA, 1 ( EUROPA PRESS)



El Papa ha instado a ser "pobres por dentro" al tiempo que ha rechazado las vías de la riqueza, la fama y el poder porque no dan "la verdadera plenitud" y tampoco llevan a preocuparse de los demás.



"El mundo, de hecho, dice que para ser feliz tienes que ser rico, poderoso, siempre joven y fuerte, tener fama y éxito", ha denunciado Francisco, tras el rezo del Ángelus, que ha celebrado como es habitual cuando la Iglesia católica celebra la Solemnidad de Todos los Santos.



Para el Pontífice, "la verdadera plenitud de vida se alcanza" siendo "pobres por dentro". "Quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en sí mismo y se cierra a Dios y a sus hermanos, mientras quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo permanece abierto a Dios y al prójimo. Y halla la alegría", ha dicho.



Por ello, ha instado a "hacerse pequeño" en lugar de "destacar sobre los demás" y a "ser manso, en vez de tratar de imponerse". Del mismo modo, ha pedido a los hombres que practiquen "la misericordia, antes que pensar solo en sí mismos" y a que "trabajen por la justicia y por la paz, en vez de alimentar, incluso con la connivencia, injusticias y desigualdades".



Por otro lado, el Papa ha reclamado la "alegría" como el poder para "afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios". "Sin ella, la fe se convierte en un ejercicio opresivo, que lleva a la tristeza. ¿Somos cristianos alegres o personas con cara de funeral? ¡No hay santidad sin alegría!", ha exclamado.



El Papa celebrará este martes una misa en el cementerio francés de Roma que rinde homenaje a los soldados que lucharon contra el régimen nazi durante la Campaña de Italia, entre noviembre de 1943 y julio de 1944.



No es la primera vez que Francisco decide visitar en esta fecha un cementerio militar: en 2017, visitó el cementerio americano de Nettuno y en 2014, el de Redipuglia, con motivo del centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial.



El cementerio francés de Roma conserva las tumbas del Cuerpo Expedicionario Francés en Italia (CEFI), un grupo de cuatro divisiones militares dirigidas por el general Alphonse Juin, que se distinguió especialmente durante la batalla de Monte Cassino en mayo de 1944.