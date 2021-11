¡No te pierdas a las últimas 5 fotos de 𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 que están arrasando en Instagram!

𝑪𝒂𝒓𝒐𝒍𝒊𝒏𝒂 𝐂𝐫𝐮𝐳 𝗢𝘀𝗼𝗿𝗶𝗼 (@carolinacruzosorio) revolucionó su perfil de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 346.190 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares son:





• Y bueno…que les puedo decir, tenemos un Piolin en casa, jamás me imagine que este gordo, popochooo, risueño, divinoooooooooo llegaría a hacernos tanto bien 💛💛💛 No veía la hora de subir esta foto, el disfraz más esperado jajajaja eso si, para llegar a esa medio risa pasamos por varios estados jajaja 🤣🤣🤣 algunos decían que mejor de mega mente jajaja pero para mi es mi PIOLIN DE AMOR 😍😍😍





• Ya me está gustando jajaja la gente cambia jajajaja #HarleyQuinn GRACIAS @titans.fx @adriano_morales @beautycoachs @lareinadelasextensiones @benjarejo @amparocastrocasta @blanquisromero_makeup @diaadiacaracoltv 🤣🤣





• Ver a este Par así de compinches y Parceros me llena el ALMA. Ellos…mi TODO, mi MOTOR, mi VIDA😍🙏🏽❤️ NIGHT!!!





• Me soñaba esto 😍😍🙏🏽🙏🏽 Te Amo Gordo. Foto: @jessdelapena ❤️❤️





• Tantos años, tantos momentos, tantas experiencias, tanto aprendizaje, Tanta madurez… mujeres hermosas, profesionales, amorosas, amigas que perduran en el tiempo. Que honor saber que después de tantos años un país nos quiere y nos sigue los pasos, gracias @alodigital por ser cómplice de esta historia y este junte divino 😍😍😍😍 @claudiabahamon @andreasernafotos • #Repost @alodigital with @make_repost ・・・ Carolina Cruz, Andrea Serna y Claudia Bahamón se conocieron hace casi dos décadas cuando empezaban juntas en el mundo del modelaje y luego de la televisión. Entre fittings, desfiles, fotos y en los pasillos y en los estudios de TV forjaron una amistad incondicional que marcaría el resto de sus vidas y que se convertiría en un enlace para siempre… Las tres posan juntas, por primera vez, para celebrar los 33 años de #RevistaAló 😍. Una sesión de fotos para celebrar las más de tres décadas de nuestra publicación de la mano de estas tres mujeres que amamos: @carolinacruzosorio @andreasernafotos y @claudiabahamon ❤️. . . . . Entrevista y dirección: @sandrapaolareal Fotografías: @hernanpuentes Producción y Styling: @catalinaramirezm Maquillaje y pelo Carolina Cruz: @normajaneid Maquillaje y pelo Andrea Serna y Claudia Bahamón: @vanelopemkp y @oscartsanchez Asistentes de fotografía: David Trujillo y Juan Camilo Miranda Management Andrea y Claudia: @irma.manager Management Carolina: @tatianazuluagal Relacionista público: @alexandercubillos Editor digital: @richi1024 Video: @juavar Look Carolina: @estefaniaofficial_ Look Andrea y Claudia: @johannaortizofficial Accesorios: @tous PR: @alitaposada Locación: @studiopuentes

Carolina Cruz Osorio (Tuluá, Valle del Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979) es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazín.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.