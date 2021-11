Ministro salvadoreño dice que una diplomática de EE.UU. debería abandonar el país

La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 1 nov (EFE).- El ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, dijo este lunes que la encargada de negocios y cabeza de la misión diplomática de Estados Unidos en San Salvador, Jean Manes, debería abandonar el país.

"Yo creo que lo saludable debería de ser que la señora Manes debería de retirarse del país y debería de hacerlo de forma decorosa ella", dijo Castro en una rueda de prensa.

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó a inicios de julio pasado una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre ellos Castro.

De acuerdo con la llamada "Lista Engel", Castro "obstruyó las investigaciones sobre corrupción y socavó los procesos o las instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos".

"Yo soy ministro de Trabajo, si fuera canciller a lo mejor ya hubiera hecho la declaración que corresponde", añadió Castro, quien en su momento tildó su inclusión en la lista de supuestos "agentes antidemocráticos y corruptos" de ser una "suciedad".

"Creemos que (Manes) ya le ocasionó demasiado daño al país" y, sin aportar ninguna prueba, la acusó de que cuando fue embajadora en El Salvador, entre 2016 y 2019, se "tomó algunas instituciones de este país", agregó.

Asimismo, añadió que el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, "prácticamente era empleado" de la embajadora.

Además del ministro Castro, en la referida lista están Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente; Carolina Recinos, jefa del gabinete de Gobierno, y el jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza.

El Gobierno de Nayib Bukele mantiene una relación tensa con la embajada de Estados Unidos y se ha enfrentado en Twitter con funcionarios de la administración de Joe Biden.

La Embajada de Estados Unidos negó este domingo "categóricamente" las acusaciones de que su representación diplomática en El Salvador supuestamente apoyaría una "conspiración" contra el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

Esto después de que dicho partido, dirigido por un primo del presidente Bukele, anunciara el sábado en su cuenta de Twitter la separación de dos diputados de su grupo legislativo en el Congreso por supuestamente participar en una reunión para "conspirar".

Añadió que en la grabación, un dirigente de salvadoreños en el exterior y exmiembro de NI les ofrece ir a la sede diplomática "a negociar las prebendas que serían otorgadas por el Gobierno de los Estados Unidos, a cambio de conseguir que entre 15 y 25 diputados abandonen la fracción".

La representación diplomática aseguró que "las personas que hablan en el audio no son representantes de la Embajada de Estados Unidos" y que esta "no apoya a un partido político sobre otro".

El presidente Bukele, sin señalar directamente a nadie, reaccionó a la publicación de NI, que nació de un movimiento que él fundó.

"Esta es la 'democracia' a la que quieren que regresemos. La 'democracia' de los maletines negros, las prebendas y la compra de diputados. Es no es democracia, es todo lo contrario. Además de ser injerencia y corrupción (la que también afirman querer combatir)", indicó.

Un mensaje similar escribió el mandatario recientemente al principal asesor de Estados Unidos sobre Latinoamérica, Juan González, y señaló que "a ustedes no les interesa la democracia, sino sus propios intereses nacionales".

"Lo dijo tu jefe (Joe Biden), en televisión en vivo, luego de que gastaran un trillón de dólares y 20 años de destrucción y muerte en Afganistán. Por favor, mantengan alejada su 'democracia' de nuestro país", publicó Bukele.

En una reciente entrevista con Efe, González afirmó que Estados Unidos quiere coordinarse con otros países para prevenir que "El Salvador se vuelva otra Venezuela", porque le preocupa cómo Bukele, "usa la popularidad para debilitar el sistema democrático" en el país.