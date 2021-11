Messi quiere volver al Barcelona cuando cuelgue las botas

Lionel Messi, del París St Germain, tras el primer tiempo contra el Lille en el Parque de los Príncipes, París, Francia, 29 de octubre de 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier

1 nov (Reuters) - Lionel Messi dijo que volverá a vivir en Barcelona con su familia cuando termine su etapa en el París Saint Germain y que le gustaría ayudar al club de LaLiga en el papel de director técnico.

Messi puso fin en la temporada baja a una estancia de dos décadas en el club español con problemas de liquidez, donde mantiene su récord de goleador con 672 goles, y se unió al PSG en una transferencia gratuita en un acuerdo de dos años.

"Lo que sí tenemos casi confirmado y seguro es que vamos a volver a vivir en Barcelona y que nuestra vida va a ser ahí", dijo el argentino de 34 años en una entrevista con el medio español Sport https://www.sport.es/es/noticias/barca/messi-nadie-pidio-jugara-gratis-12437213.

"Es lo que quieren los chicos, mi mujer y yo. No sé si cuando termine el contrato con el PSG, pero sí que a vivir volveremos a Barcelona".

"Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil [...] Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a pasar o no, si será en el Barcelona o no."

"Si existe la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo".

El Barça, que es noveno en LaLiga, despidió al entrenador Ronald Koeman la semana pasada.

Messi salió lesionado en la victoria del PSG sobre el campeón Lille (2-1) el viernes, pero el entrenador Mauricio Pochettino espera que esté disponible para el partido de la Liga de Campeones de esta semana en el campo del RB Leipzig.

