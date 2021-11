MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 1 al 5 de noviembre

BUENOS AIRES, 1 nov (Reuters) - Analistas opinan sobre el futuro de la economía argentina a dos semanas de una elección legislativa de medio término que es considerada clave ya que el oficialismo podría perder el control del Congreso.

La economía del país sudamericano se encuentra sumida en crecientes tensiones cambiarias, alta inflación, fuerte déficit fiscal, lentas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un riesgo país que cotiza en máximos históricos.

El presidente argentino, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, participaron en la reunión del G-20 que se realizó en Roma, Italia, donde buscaron apoyo para avanzar en la negociación con el FMI.

"La negociación (con el FMI) va avanzando con las dificultades que una negociación supone, porque hay muchos intereses en pugna", dijo Fernández a periodistas tras la reunión.

* "Ya a apenas dos semanas hasta el 14 de noviembre, los inversores esperan ansiosamente los resultados pero en especial las señales del oficialismo y la oposición luego de dichos comicios", afirmó dijo Gustavo Ber de Estudio Ber.

Agregó que eso "se debe a que recién entonces, 'con las cartas ya sobre la mesa', podría dilucidarse la pregunta central que consiste en si el gobierno encarará los desafíos frente a los dos años aún de mandato buscando un consenso para diseñar un programa integral -incluido acuerdo con el FMI- o por el contrario se transitaría un camino hacia la radicalización, lo cual resulta peligroso y eleva los riesgos de derivar en una nueva crisis".

* "Hay un deterioro de las condiciones de vida de seis años seguidos, incluido la pandemia, la crisis de empleo, una desvalorización generalizada de la producción y los ingresos. Todo ese escenario no se puede revertir en dos meses. El Gobierno ha escuchado la voz de la ciudadanía a partir de los resultados de las PASO (elecciones primarias)", dijo Marina Acosta de la consultora Analogías.

* "Las expectativas financieras no lucen promisorias. Pese a lo delicado de la situación se percibe cierta anarquía política que deriva en mayor demanda cambiaria", afirmó VatNet Research.

Añadió que "la coyuntura está tan complicada que el gobierno está recurriendo a todo tipo de medida para tranquilizar al mercado cambiario, ante la renovada demanda (de divisas)"

* "Un cambio de fuerzas en el gobierno no garantiza una mejor situación automáticamente. Mientras los inversores no vean que se van acomodando los distintos desajustes que hay en la macro, hasta que no haya un conjunto de soluciones impulsado por un programa político y económico estable hacia adelante, vemos difícil que haya un entusiasmo mayor por los instrumentos de riesgo argentino", señaló Portfolio Personal Inversiones.

* "Me parece que vamos a ver unos años más de improvisación, a menos que el resultado de la elección corra quizás a algunos actores de la escena central y aparezcan otros y eso de lugar al diálogo. Es una situación de incertidumbre muy alta", estimó Guido Lorenzo, economista de la consultora LCG.

* "La persistencia de la elevada inflación contrasta con la importante desaceleración que se observa en dos variables que, a priori, influyen sobre los precios internos de los alimentos, el tipo de cambio oficial y los precios internacionales de commodities y alimentos", señaló Fundación Mediterránea.

Agregó que "el tipo de cambio oficial pasó de crecer al 3,3% mensual en primer trimestre al 1,1% en el tercero; por su parte, los precios internacionales, desaceleraron del 3,2% al 1,3% mensual, en similar período", Fundación Mediterránea.

* "El escenario actual del segmento corporativo de Argentina y Brasil presenta más diferencias que similitudes a raíz de la performance económica de cada país. El spread se amplía en sectores que no poseen una generación fluida de divisas y se reduce en empresas que si lo hacen, como las petroleras", explicó Delphos Investment en un informe.

* "Durante 2021 la inversión está mostrando una marcada recuperación, tanto al comparar con 2020 como con los dos años anteriores, marcados por la recesión económica. Así, la medición de septiembre se ubica 20,4% por encima del mismo mes de 2020", dijo un informe de Orlando Ferreres y Asociados.

Agregó que "la búsqueda de los agentes económicos por adelantar compras de insumos, mantener elevados los stocks, e invertir en maquinaria son todos mecanismos de resguardo ante la incertidumbre cambiaria e inflacionaria de la coyuntura actual. Para lo que resta del año la mayor incertidumbre se plantea sobre el camino económico que tomará el gobierno luego de las elecciones legislativas".

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Maximilian Heath)