Los perros también celebran Halloween en Nueva York

SHOTLIST NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS31 DE OCTUBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Primer plano perro vestido como girasol2. Plano medio dueños de perros disfrazados de dálmatas con su perro vestido de Cruella3. Plano general start of the 23rd Annual Great PUPkin Dog Costume Contest in Fort Greene Park, seen from top of stairs where audience is sitting4. Travelling perro disfrazado de fantasma de la ópera5. Paneo de abajo a arriba perro vestido de médico6. Plano general Howie, parcialmente paralizado, como puesto de hotdogs7. Primer plano Howie, parcialmente paralizado, como puesto de hotdogs8. Primer plano perro disfrazado 9. SOUNDBITE 1 - Emily Lawson, organizer of the 23rd Fort Greene Pups Great PUPkin Dog Costume Contest (mujer, English, 13 seg.): "Las cosas que busca el jurado son trajes que sean artesanales, no prefabricados, se puede competir con trajes prefabricados pero en general no van a ganar" "The things the judges really are looking for are costumes that are going to be homemade, not prefab (pre-fabricated/ready-to-wear costumes, ed), anything that's prefab, you're certainly welcome to compete, but generally it will not be a winner. And oftentimes, it's some sort of a theme." 10. Plano de apoyo: Primer plano dueño y perro como S'more 11. Plano de apoyo: Primer plano owner dressed as chef with dog dressed as spaghetti carbonara 12. Plano medio jueces13. Plano medio dog dressed as a picnic14. Zoom out perro como pintor15. Plano general público16. Plano medio Howie es declarado ganador17. Primer plano Howie y su dueña