La primera jornada de la COP26, en 10 frases

EFE/EPA/Guido Bergmann

Glasgow (R.Unido), 1 nov (EFE).- Los llamamientos a la acción urgente contra la crisis climática, los recordatorios de que el tiempo apremia y las peticiones para que los países desarrollados apoyen a los menos favorecidos en esa tarea fueron algunos de los ejes de las intervenciones en la primera jornada de la cumbre de líderes que abre la COP26.

Estas son algunas de las frases más destacadas de la jornada.

.- Antònio Guterres, secretario general de la ONU:

"Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba".

.- Boris Johnson, primer ministro británico:

"Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura, y tendrán razón".

.- Joe Biden, presidente de los Estados Unidos:

"Ya no hay tiempo para rezagarse o pelear entre nosotros ante la amenaza existencial que supone la crisis climática (...). Hagamos de este el momento en que respondemos a la llamada de la historia".

.- Príncipe Carlos de Inglaterra:

"La escala y el alcance de la amenaza que afrontamos llama a crear una solución global basada en transformar radicalmente nuestra economía fundamentada en los hidrocarburos a otra que sea auténticamente renovable y sostenible".

.- Mario Draghi, primer ministro italiano:

"Tenemos que ir más lejos de lo que hemos ido en el G20 (...). Tenemos que acelerar nuestros compromisos para mantener el ascenso de las temperaturas por debajo de 1,5 ºC".

.- Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea:

"Poned un precio al carbono, la naturaleza no puede pagar más ese precio".

.- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España:

La COP26 debe ser "el punto de inflexión que impulse un verdadero cambio de rumbo del planeta mediante una acción solidaria, contundente y urgente (...) Una acción que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir los beneficios de la transición ecológica".

.- Luis Arce, presidente de Bolivia:

"La solución a la crisis del clima no se logra con más capitalismo verde y más mercados globales de carbono; la solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo" que permita "vivir en armonía con la madre tierra".

- David Attenborough, naturalista británico:

"El clima estable y con estaciones predecibles que permitió el desarrollo de la civilización humana está en riesgo" por "el abuso de los combustibles fósiles y la destrucción de la naturaleza".

- Txai Surui, activista indígena brasileña:

"La Tierra está hablando. Nos está diciendo que no nos queda más tiempo (...). Que nuestra utopía sea un futuro en la tierra".