La capital ucraniana impone nuevas restricciones por el aumento de covid-19

Kiev, 1 nov (EFE).- La capital ucraniana entró hoy en la "zona roja" por el incremento de los casos de coronavirus en Kiev, donde se registraron este lunes casi medio millar de contagios y cerca de cuarenta muertes, por lo que el alcalde, Vitali Klitschko, ha impuesto nuevas restricciones dirigidas sobre todo a los no vacunados.

Kiev es una de las quince regiones ucranianas que se encuentran en la zona roja, que se introduce cuando más del 65 % de las camas hospitalarias con oxígeno están ocupadas.

El alcalde de la capital, Vitaliy Klitschko, señaló el pasado 28 de octubre para justificar las restricciones que la situación era insostenible cuando en la capital se registraban por cuarto día consecutivo incrementos de los casos de covid-19, con más de mil diarios y hasta 50 fallecimientos por la enfermedad.

Explicó que en Kiev hay más de 6.000 camas dedicadas al tratamiento de la covid-19, el 90 % con oxígeno, pero que la ocupación media alcanza casi el 63 % y algunos hospitales están al límite de su capacidad.

Las camas con oxígeno están ocupadas en un 66 %, uno de los indicadores para declarar la zona roja.

Las nuevas restricciones que entraron en vigor hoy están especialmente dirigidas contra las personas no vacunadas.

En particular, los certificados de vacunación o test PCR recientes negativos son obligatorios para los ciudadanos y el personal para visitar restaurantes y cafeterías, centros comerciales, gimnasios, hoteles y albergues y centros de la administración pública.

Asimismo, los usuarios del sistema de transporte público de la capital deben asimismo mostrar este tipo de documentos, que serán controlados por patrullas de la Policía.

Con este tipo de medidas las autoridades intentan animar a los ciudadanos a vacunarse ante la renuencia de muchos ucranianos a inocluarse y las agresivas campañas de la propaganda antivacuna que circulan en las redes sociales.

Según el Ministerio de Salud, 7,4 millones de ciudadanos han recibido la pauta completa, menos del 18 % de la población y el número más bajo de Europa, según Our World in Data.