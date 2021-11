Joao Félix por la izquierda para visitar Anfield

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone (c), dirige el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva Wanda en Majadahonda, Madrid, este lunes. El Atlético de Madrid se prepara para su partido de Liga de Campeones contra el Liverpool en el estadio Anfield el próximo miércoles. EFE/ Kiko Huesca

Majadahonda (Madrid), 1 nov (EFE).- Sin descanso tras la victoria de este domingo ante el Betis (3-0), el Atlético de Madrid ya trabaja en el duelo de Liga de Campeones del miércoles contra el Liverpool inglés en Anfield Road, en el que el portugués Joao Félix podría arrancar desde el perfil izquierdo.

Sin los titulares de ayer, ni los lesionados Marcos Llorente, Thomas Lemar y Geoffrey Kondogbia -los dos primeros, descartados para el miércoles, el tercero con más opciones, pero aún no entrenó con el grupo-, el conjunto rojiblanco retomó la preparación para el duelo de Liverpool, clave para su devenir europeo.

Con 4 puntos en su haber de 9 posibles, los mismos que el Oporto, y ante un Liverpool que ha sumado todo y no conoce la derrota ni en 'Champions' ni en la Premier League, el Atlético necesita sacar algo positivo de su viaje al Reino Unido para no verse superado por el conjunto luso, si gana o empata en Milán.

En Anfield Road no podrán estar ni Stefan Savic, que cumplirá su último partido de la sanción de los cuatro que le impusieron la temporada pasada en la vuelta ante el Chelsea, ni Antoine Griezmann, que fue expulsado con roja directa por juego peligroso en el primer duelo contra el Liverpool, en el Wanda Metropolitano (2-3).

Sin el atacante galo, todo apunta a que Joao Félix volverá a la titularidad después de haber partido desde el banquillo contra el Betis, en un duelo en el que disputó los últimos 20 minutos y consiguió su primer gol de la temporada, el del 3-0 definitivo.

El joven delantero luso de 21 años podría arrancar desde el costado izquierdo, ya que en uno de los ejercicios que el entrenador Diego Pablo Simeone hizo con los jugadores que no fueron titulares ayer, los dispuso en un esquema 5-4-1 completado con canteranos, en el que Joao ejercía de centrocampista por la izquierda y la delantera quedaba para Matheus Cunha, en el sitio que probablemente corresponderá a Luis Suárez en Anfield.

Felipe Monteiro formó en ese ejercicio de posicionamiento y movimiento en conjunto -uno de los que más suele emplear Simeone para adiestrar a sus jugadores antes de duelos contra rivales importantes- como central por la derecha, por lo que los otros dos lugares serían para José María Giménez y Mario Hermoso.

LEMAR YA TOCA BALÓN, PERO NO ESTARÁ EN ANFIELD

En el campo anexo en el que los suplentes de ayer hacían esos ejercicios de posicionamiento y posteriormente disputaban partidillos en espacio reducido, Thomas Lemar se ejercitaba con balón junto a un recuperador. El interior galo se ha perdido los dos últimos duelos por una lesión muscular, y antes se perdió otros tres por otra dolencia del mismo tipo.

Simeone admitió ayer que no cuenta para Anfield Road ni con él, ni con Marcos Llorente, que se ha perdido tres partidos desde que recayó de su lesión al disputar la última parte del duelo contra el Barcelona, pero sí abrió la puerta a que Geoffrey Kondogbia, aquejado de un hematoma en la zona inguinal, pueda volver a tiempo.

"Kondogbia quizá pueda estar. Esperemos que primero esté bien él, porque no es un golpe simple", advirtió el técnico argentino. Este lunes, el pivote no estuvo con sus compañeros, así que solo le queda el entrenamiento de mañana para poder entrar en la lista de convocados para Liverpool.