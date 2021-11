Iago Aspas, suplente en el Celta de Vigo y Trejo, en el Rayo

El delantero del Celta de Vigo Iago Aspas en una foto de archivo. EFE/Juanjo Martín

Madrid, 1 nov (EFE).- Iago Aspas, delantero del Celta de Vigo, empieza el partido en Vallecas como suplente por primera vez esta temporada y le sustituye en el once el brasileño Thiago Galhardo, mientras que en el Rayo también estará en el banquillo el argentino Oscar Trejo, al que suple en el equipo titular Unai López.

También es novedad en el equipo madrileño el central serbio Nikola Maras, que sustituye al montenegrino Esteban Saveljich, que se cae de la convocatoria.

El Rayo juega de inicio con Dimitrievski; Balliú, Maras, Catena, Fran García; Isi Palazón, Comesaña, Valentín, Álvaro; Unai López; y Falcao.

En el Celta de Vigo, Eduardo Coudet ha decidido apostar para el ataque por el delantero centro brasileño Thiago Galhardo, que disputa su primer partido como titular, en detrimento de Iago Aspas, que esperará su turno en el banquillo.

La otra novedad en el once del Celta es la presencia del medio centro internacional peruano Renato Tapia, que vuelve al once titular un mes después tras jugar la pasada jornada unos minutos tras superar una lesión muscular.

El Celta de Vigo sale de inicio con Dituro, Kevin, Araújo, Murillo, Galán; Tapia, Beltrán, Brais Méndez, Denis Suárez; Galhardo y Santi Mina.