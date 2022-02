Fútbol/Champions.- Sergi: "La única forma de hacernos respetar es ganar"

01-11-2021 El entrenador interino del FC Barcelona Sergi Barjuan en el entrenamiento del 1 de noviembre de 2021 previo al choque contra el Dinamo de Kiev DEPORTES VÍCTOR SALGADO/FCB



"Los 'culers' tenemos que ser más fuertes y notorios ante la debilidad"



BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador interino del FC Barcelona, Sergi Barjuan, ha asegurado ante el importante partido de Liga de Campeones contra el Dinamo de Kiev y la mala situación del equipo en LaLiga Santander que deben hacerse respetar a través de las victorias y que deben ser más "fuertes y notorios" ante la debilidad.



"El Barça tiene la obligación de ganar siempre y en momentos débiles como ahora la única forma de hacernos respetar es ganando. Mañana tenemos un escenario ideal. Una victoria nos daría mucha alegría y cambiaría la forma de verlo de los 'culers', a un modo optimista", manifestó en rueda de prensa.



Sergi cree que el vestuario está preparado para esta especie de final en Kiev. "Los jugadores están habituados a jugar en cualquier tipo de presión, pero mañana hay mucha presión. Hoy hemos apretado a los jugadores para que sean ordenados, que sean el Barça que queremos, y eso hay que trasladarlo al campo", valoró.



"Se ha entrenado igual, mi exigencia es que sean intensos, ordenados, el talento lo tienen y lo deben sacar en el partido. Sabemos la importancia del partido y de los tres puntos, pero no nos debe poner con angustia, al revés. Cuando estamos tranquilos tenemos superioridades", reconoció.



En Ucrania, donde el Barça se juega buena parte de las opciones de seguir vivo en Europa, Sergi quiere que el equipo encuentro su estilo propio. "Queremos ser protagonistas y ser equipo. Todo esto lleva a la alegría. En estos momentos de dificultad es difícil encontrar una sonrisa en el vestuario. Tengo poco tiempo de margen para convivir con ellos y la obligación es sacar el máximo de todos", señaló.



A nivel personal, aseguró que es un "orgullo" estar ante su debut como técnico en la 'Champions' y representar al club. "Los 'culers' tenemos que ser más fuertes y notorios, ante la debilidad nos tenemos que hacer notar. El equipo está capacitado para afrontar este momento", se sinceró.



"Es cierto que tenemos ausencias, la del Kun es importante. Estuve hablando con él, está tranquilo, encerrado en su cuarto, pero dentro de todo está tranquilo", comentó sobre la baja del Kun, que abandonó el partido contra el Alavés con una dolencia en el pecho y que está en observación por unas posibles arritmias.



En cuanto a Ousmane Dembélé, con el alta médica junto a Araujo, Ansu Fati y Frenkie De Jong, aseguró que está para jugar, aunque no detalló si de inicio. "Recuperar jugadores es importante para la competencia interna, y más cuando son determinantes. Dembélé lleva meses fuera pero dice mucho de él que quiera ayudarnos en este momento y en un partido tan importante", celebró.



"He hablado con todos y hablé también con Coutinho. Le dije que a mi también me había pitado el Camp Nou. La única manera de hacerte fuerte es ser tu mismo y eso le pedí", observó sobre el bajo nivel del atacante brasileño.



Por último, aseguró no haber visto "carencias de nada" en el grupo. "He visto a jugadores como los capitanes que aportan más que los jóvenes, que es la lógica. Pero la relación de jóvenes con veteranos es muy buena. La unión y cohesión está servida en el vestuario", concluyó.