Fútbol/Champions.- Previa del Villarreal - Young Boys

El Villarreal quiere aflorar ante el Young Boys



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El Villarreal CF recibe este martes en el Estadio de la Cerámica al Young Boys suizo en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con la intención de dar mejor imagen respecto a lo visto en LaLiga Santander y de acercarse a la clasificación para los octavos de final.



No está bien el Villarreal en la competición doméstica, con cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria y con una última derrota en el derbi valenciano frente al Valencia CF, en Mestalla (2-0), que empeoró la situación y dejó al 'Submarino amarillo' a 4 puntos del descenso.



La imagen en la 'Champions' es distinta, casi opuesta, y mostrarla de nuevo ante el Young Boys podría dejar a los de Unai Emery mucho más cerca del objetivo de seguir vivos en la competición. Con 4 puntos, los mismos que el Atalanta y uno más que los suizos, y con el Manchester United líder con 6 puntos, el grupo está apretadísimo.



Todo puede pasar en este Grupo F tan igualado, y el Villarreal no puede desaprovechar la oportunidad de, ante su público, sumar tres puntos que alejarían mucho al Young Boys. Ganar será casi sinónimo de enterrar a los suizos y permitirá a los castellonenses afrontar las dos últimas jornadas con margen de error.



Y, sobre todo, confianza. Es lo que busca Emery para contagiarla a sus jugadores, que están tocados. De hecho, en la previa, el internacional español Yéremy reconoció que están "jodidos" ante la mala racha doméstica y que quieren pasar página en Europa.



El 'Submarino' quiere dejar los abismos, salir de la mala corriente y aflorar en aguas continentales con un mensaje de optimismo y de poderío. Todo ello es posible, y saben cómo hacerlo ya que en la ida ganaron al Young Boys con un claro 1-4 en el Stadion Wankdorf de Berna.



Entonces, el Villarreal estrenó su casillero de triunfos y enderezó el rumbo tras el empate con el Atalanta y la derrota inmerecida frente al United con goles de Yéremy, Gerard Moreno, Alberto Moreno y Samu Chukwueze.



Ahora, Emery no podrá contar con Gerard Moreno, ni con Foyth en defensa, y pese a que Yéremi Pino está apercibido de sanción éste podría jugar en punta de lanza junto a Paco Alcácer, que está en buena forma en esta 'Champions' con su gol en Old Trafford.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



VILLARREAL CF: Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Capoue, Parejo, Trigueros; Chukwueze, Danjuma y Yéremy.



YOUNG BOYS: Faivre; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Sierro, Martins Pereira; Fassnacht, Aebischer, Ngamaleu; y Elia.



--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED).



--ESTADIO: Estadio de la Cerámica.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.