Fútbol/Champions.- Emery: "Estamos preocupados en solventar este mal momento"

Sobre el interés del Newcastle en él: "La verdad es que no sé nada"



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, ha asegurado que están centrados en solventar el mal momento por el que pasa el equipo, sobre todo en LaLiga Santander, y quieren repetir el triunfo sobre el Young Boys en la Liga de Campeones para coger aire en Europa y, de paso, también en la competición doméstica.



"Tenemos una trayectoria amplia, creo que el club, el equipo y este cuerpo técnico también, estamos preocupados para solventar este mal momento, y lo hacemos con ilusión y con ganas de hacer las cosas bien", aseguró en rueda de prensa.



Además, aseguró que el presidente, Fernando Roig, les da "tranquilidad". "Nos la da siempre desde la reflexión y con miras amplias. La idea es hacer cortas las malas rachas y largas las buenas, por ello buscamos cortar esta mala racha ya", aportó.



"Si mañana ganamos seremos segundos y podríamos ser primeros, a lo que se suma poder descolgar al Young Boys. Nos centramos en este partido y debemos buscar no tener errores como estamos teniendo y con ello poder romper la mala dinámica en la que estamos en LaLiga", añadió en este sentido.



Y lo intentarán hacer con el "máximo respeto" al Young Boys. "Si nos ganan, nos pasan por delante. Tenemos que hacer un partido completo para volver a ganarles. Tenemos que buscar una continuidad de lo que hicimos allí y vivir de buscar nuestras mejores actuaciones", argumentó.



"Ahora tenemos que disfrutar del partido de mañana, de prepararlo. Queremos disfrutar del partido con la afición. El Estadio de la Cerámica es nuestra casa, debe ser nuestro templo, debe ser donde nos encontremos para sacar adelante los partidos con el empuje de todos", destacó.



Una ayuda, la de la afición, que iría bien en la "búsqueda constante" de la confianza. "La confianza es la que marca cómo puede estar un futbolista y el equipo en el campo. Y con errores, la confianza está más baja. Pero hay oportunidades para que la recuperes", aseguró.



Por otro lado, preguntado por el presunto interés del Newcastle de la Premier League en hacerse con sus servicios, fue tajante: "La verdad es que no sé nada". El equipo 'urraca' está sin entrenador y los nuevos propietarios están buscando un 'capitán' para su nuevo y millonario proyecto.



PINO: "ESTAMOS JODIDO PERO CON GANAS"



Por su parte, el delantero Yéremi Pino no escondió que el equipo está "jodido". "La verdad es que estamos jodidos pero con ganas de salvar esta situación y volver a ganar. El año pasado ya pasamos por algún bache y lo que debemos hacer es trabajar todos juntos para poder cambiar esta dinámica", aseguró.



"Este partido nos puede acercar a la clasificación y además darnos un plus de moral. Pero allí fue un partido duro, ellos tienen jugadores muy rápidos y que tienen muy claro lo que tienen que hacer", matizó, en este sentido.



Pino añadió que ningún partido es fácil en la máxima competición continental. "Esto es la 'Champions' y ningún partido es fácil, sabemos que cada partido es como una final, pero tenemos calidad para ganar a cualquiera", alegó.