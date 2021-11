Exilio apoya a cubanos vestidos de amarillo que denuncian una golpiza a opositora

El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Miami, 1 nov (EFE).- La organización en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana expresó este lunes su apoyo a docenas de activistas vestidos de amarillo que denunciaron una "golpiza propinada por carceleros" a la opositora Arianna López Roque, recientemente galardonada con el "Premio Libertad Pedro Luis Boitel 2021".

En un comunicado, la Asamblea de la Resistencia Cubana dice que "estos pronunciamientos" realizados por 11 activistas de 14 provincias cubanas "dan inicio a una nueva etapa de acciones coordinadas en la gestión del Paro Nacional por la Libertad de Cuba", y los calificó como "ola amarilla".

Junto a su esposo Mitsael Díaz Paseiro, también en prisión, López Roque fue distinguida con el premio Boitel el pasado octubre en Miami (Florida) durante una ceremonia simbólica.

El Premio Libertad Pedro Luis Boitel fue creado en 2001 por una coalición de ocho organizaciones no gubernamentales de Europa Oriental y Central junto al Directorio Democrático Cubano, una de las organizaciones del exilio en EE.UU.

De acuerdo con el comunicado, la activista, que dirige la Academia de Estudios Cívicos Julio Machado en el municipio Placetas (provincia de Villa Clara), ha recibido una "golpiza y maltratos dentro de prisión".

La golpiza fue propinada por los carceleros de la prisión de Guamajal, en la ciudad de Santa Clara, detalla.

Vestidos de amarillo, los 11 activistas se pronuncian por la libertad de los presos políticos e iniciaron "una nueva etapa del Paro Nacional por la Libertad".

"Esta acción eleva el nivel (...) de los luchadores cívicos frente a la tiranía al mostrar simultaneidad en la convocatoria al paro en casi todo el país", afirmó en Miami el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat.

"Si (el Gobierno) reprime, tendrá que hacerlo a nivel nacional y eso fortalecerá las gestiones hechas por el exilio para aislar aún más al régimen de sus últimas fuentes de financiamiento en Europa y Estados Unidos", señala Gutiérrez Boronat.

"Por otra parte", continúa, "si el régimen decide no reprimir, avanza el movimiento del pueblo por un cambio cívico".

Según el comunicado, en las últimas horas una gran cantidad de organizaciones y activistas de la resistencia cubana se pronunciaron en apoyo a la presa política López Roque, encarcelada junto a su esposo tras salir a la calle durante el estallido social del pasado 11 de julio.

Los manifestantes usaron camisetas amarillas, el "color de las campañas de movilización emprendidas por la resistencia desde el 2020" y se pronunciaron desde Pinar del Río, en el occidente del país, hasta la ciudad de Baracoa, en el extremo oriental.

Los promotores del Paro Nacional por la Libertad, agrega el comunicado, han llamado a no participar en la "convocatoria de violencia de 'cubano contra cubano' hecha por el régimen comunista de Cuba en sus intentos por suprimir la marcha cívica convocada en la isla para el 15 de noviembre".

En los últimos días se han visto en redes sociales a cubanos simpatizantes del Gobierno con letreros que dicen "Patria o Muerte" y empuñando palos para supuestamente reprimir una protesta pacífica prevista para el 15 de noviembre y convocada por la plataforma en internet Archipiélago.