El Salvador.- La Embajada de EEUU descarta las acusaciones de "conspiración" vertidas por el partido gubernamental

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Estados Unidos en El Salvador ha descartado las acusaciones de "conspiración para dividir al Parlamento" vertidas por el partido gubernamental Nuevas Ideas contra la representación diplomática.



En un comunicado, la legación estadounidense ha negado categóricamente estas acusaciones, que han sido vertidas en una grabación difundid recientemente a través de la cuenta de Twitter de Nuevas Ideas.



Así, la Embajada ha negado que las personas que intervienen en el audio tengan "facultad alguna" para representar a la delegación y ha aclarado que "no apoya a un partido político sobre otro", al tiempo que sus representantes "Se reúnen con una amplia variedad de funcionarios y ciudadanos salvadoreños, como es normal en todas las relaciones diplomáticas".



En este sentido, el texto insta a seguir trabajando "por la creación de oportunidades" en el país y a favor de una "mejora de la seguridad para que los salvadoreños no se vean obligados a abandonar el país".



Las palabras de la Embajada llegan después de que el sábado el partido compartiera un audio en el que se puede escuchar cómo tres personas --dos de ellos supuestamente diputados-- presuntamente negocian la división de los 56 diputados que posee la formación oficialista en la Asamblea Legislativa a cambio de una serie de beneficios.



El presidente del país, Nayib Bukele, no ha tardado en reaccionar y calificar dichos actos de "injerencistas", unas críticas a las que se ha sumado el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, que ha asegurado que podría tratarse de un delito de cohecho.



Las relaciones entre Estados Unidos y el Salvador han sufrido un aumento de la tensión después de que el asesor estadounidense para asuntos de Latinoamérica, Juan González, señalara que está trabajando con otros países de la región para evitar que El Salvador" se convierta en otra Venezuela".