El PLD de Kishida conserva amplia mayoría parlamentaria aunque pierde escaños

Tokio, 1 nov (EFE).- El partido gobernante en Japón logró mantener su amplia mayoría parlamentaria en los comicios celebrados en la víspera, lo que marca el cuarto mandato consecutivo para la formación conservadora que, no obstante, perdió fuerza respecto a la anterior legislatura.

El Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Fumio Kishida logró 261 escaños, según el último escrutinio recogido este lunes por la cadena pública NHK, lo que supone una "mayoría estable" (por encima de la simple de 233) en la Cámara Baja del Parlamento, compuesta por 465 asientos, que unido a su mayoría en la Cámara Alta le facilitará legislar.

El partido gobernante se ha garantizado un cuarto mandato consecutivo junto a su socio de coalición, el partido budista Komeito, que ha pasado de 29 escaños en 2017 a 32 ayer, sumando entre ambas formaciones un total de 293 escaños.

A pesar de que el primer ministro Kishida mantendrá el control de la Cámara Baja para este nuevo mandato, el PLD ha perdido 15 escaños respecto a los de 2017 y el secretario general de la formación y figura clave del partido, Akira Amari, ha perdido en su distrito.

Es la primera vez que un secretario general de la formación, quien además lideró la campaña electoral, no logra el apoyo ciudadano y, aunque se ha asegurado el escaño por representación proporcional, tendría la intención de dimitir, según afirmaron hoy los medios locales.

El bloque opositor en conjunto avanzó, aunque Yukio Edano, del Partido Constitucional Democrático de Japón (PCDJ), también ha visto mermado el apoyo ciudadano, con 96 escaños frente a los 109 previos, pero se mantiene como principal fuerza opositora en el país.

El Partido Comunista pierde fuerza en el parlamento y queda reducido a 10 escaños, dos menos que la legislación anterior.

El partido opositor mejor parado en estos comicios es el Partido de la Innovación de Japón (Ishin no Kai), con casi cuatro veces más representación parlamentaria, pasando de 11 escaños a 41.

La formación, de corte conservador, nació en 2015 en la región de Osaka (oeste del país) y está liderada por Ichiro Matsui, actual alcalde la ciudad de Osaka.

Este partido también gobierna en la prefectura de Osaka, lugar desde donde ha crecido y aglutinado un gran poder en los últimos años.

En cuanto a la participación ciudadana, de acuerdo a resultados preliminares publicados este lunes por la agencia local Jiji, un 55,93 % de japoneses habría acudido a las urnas, ligeramente por encima del 53,68 % de los comicios anteriores, pero por debajo del 60 % por cuarta vez consecutiva desde las elecciones de 2012.